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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Українці повернули політичний непотріб часів Януковича

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В Минском процессе Ирину Геращенко заменит Валерия Лутковская.

Валерия Лутковская

Валерия Лутковская

Українська правда

Лутковская, которая была при президенте Януковиче была омбудсменом по правам человека, и которая не видела нарушений этих самых прав человека со стороны "Беркута" на Майдане.

Да уж, "нові обличчя"- ничего не скажешь.

73%, ви зробили це разом. Повернули в Україну увесь політичний непотріб.

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Особи
Ірина ГеращенкоВалерія Лутковська
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в Україні
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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