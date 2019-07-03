Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук купил у олигарха Дмитрия Фирташа 80% акций телеканала "Интер".

Видимо, в связи с высокой вероятностью экстрадиции Дмитрия Фирташа в США, последний активно "сбрасывает" активы своим партнёрам. Так, свою долю 80% акций ЗАО "Телеканал "Интер" он продал Виктору Медведчуку, который обладает медиахолдингом "Новости" (куда входят телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK).

Напомню, что остальные 20% акций "Интера" остаются у партнёра Медведчука и Фирташа по "Оппозиционной платформе - За жизнь" Сергея Лёвочкина.

Ранее соратник Медведчука, политик Тарас Козак приобрёл ZIK, 112 Украина, NewsOne. После этого, кстати, многие сотрудники компании заявили об увольнении.

"Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней". Уверен, что автор цитаты не нуждается в представлении.

Вот так Кремль, тихим сапом, захватывает украинский телеэфир.

Думаю, что и прямой доступ к подконтрольным ФСБ социальным сетям вскоре будет возобновлён.

Реванш по всем фронтам. Россия никогда не отпустит Украину, а Запад не будет помогать тем, кто вместо свободы и борьбы за неё выбирает халяву.

Так что - думайте... "И не читайте до обеда советских газет".

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