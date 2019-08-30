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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Сенцов и пленные моряки возвращаются в Украину

5.4т Читати матеріал російською

По информации СМИ, вот-вот в аэропорт "Киев" (Жуляны) должны прибыть украинские пленники Кремля. Сейчас говорится о 28 украинцах. Всех их должны были обменять на осуждённых в Украине россиян.

По словам сотрудницы Верховной Рады Украины Анны Исламовой, в Украину летят моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух.

Пленные моряки

Пленные моряки

Итак, полный список осовобождённых украинцев выглядит следующим образом:

1. Олег Сенцов,

2. Павел Гриб,

3. Николай Карпюк,

4. Владимир Балух,

5. Юрий Будзило,

6. Вячеслав Зинченко,

7. Андрей Опрыско,

8. Сергей Цибизов,

9. Андрей Артеменко,

10. Владимир Терещенко,

11. Евгений Семидоцкий,

12. Виктор Бзспальченко,

13. Андрей Шевченко,

14. Владимир Варимез,

15. Михаил Власюк,

16. Богдан Головаш,

17. Сергей Чулиба,

18. Олег Мельничук,

19. Богдан Небылица,

20. Владислав Костышин,

21. Сергей Попов,

22. Юрий Безъязычный,

23. Роман Мокряк,

24. Андрей Эйдер,

25. Андрей Драч,

26. Владимир Лисовой,

27. Денис Гриценко,

28. Василий Сорока.

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Относительно Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха на данный момент информации нет. Таким образом, суммарно было бы 33 человека. По информации СМИ, именно по формуле "33 на 33"должен состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Правда, комментируя освобождение из СИЗО пророссийского журналиста Кирилла Вышинского, пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган обмолвилась об обмене пленными по формуле "35 на 35", но через некоторое время удалила сообщение. Вполне, вероятно, что остальные прибудут в Украину как вторая часть обмена.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
Теги
військовополонені полонені моряки Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
А ни че, что пленные моряки должны быть выпущены без всякого обмена? А их места ДОЛЖНЫ занять другие люди?
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