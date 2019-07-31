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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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Парад на Крещатике будет! Только какой?

7.4т Читати матеріал російською

Парад.

Сперва новая власть его отменяет. Парад им не нужен – и это понятно. Но по всей стране организовываются ветераны, волонтёры, активисты, граждане... Ситуация накаляется и становится ясно, что на Крещатик выйдут воины-защитники и тысячи гражданских – достойных украинцев, не малороссов.

Новини
С*ка ты, война! Будь ты проклята!

В ответ – правая рука и мозг презедента заявляет: "Будет вам "хода" - получите и распишитесь, готовьтесь и радуйтесь". "Хода" передовых ткачих, физкультурников и бюджетников. С концертом, шариками, транспарантами. Всё в лучших традициях СССР. Ветеранам тихонько разрешили присоединиться...

Ах да, я забыл, ведь военный парад, со слов новой власти, "пережиток прошлого". А "хода небайдужих" с шариками, транспарантами и натянутыми праздничными улыбками - это не пережиток.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
День Незалежності Військовий парад у Києві Парад на День Незалежності
Місце
Україна
Тег
новини
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Макарский Александр
Макарский Александр
ЛГБТ позовите, як социально-близких побратымов
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Малинка Алинка
Малинка Алинка
Этот парад нужен только порохоботам. Больше негде самоутвердится? Печалька. адекватное население и без парадов гордится своими защитниками. И в большей степени за то, что несмотря на скотское к ним отношение со стороны бывшего президента и его шайки, они остаются верными своей стране. А те, кто горлопанит о том, что "поднял армию, спас страну, томос, безвиз" продажные сволочи, провокаторы и крысы. Стыдно за таких псевдопатриотов.
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Звон Владимир
Звон Владимир
Малинка Алинка, с какого же это дуба ты упала?
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Без парадов обойдемся поедем в Крым праздновать.
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Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
Ivanov Igor, Точно, на Хyйлоссии или в штаны срyт или из окон горшки с дерьмом выливат! Нах что то строить то?
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Кризский Игорь, По статистике укростата "деревянных туалетов за углом" больше на Украине чем в России. Причём даже в штуках.
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