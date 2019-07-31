Парад.

Сперва новая власть его отменяет. Парад им не нужен – и это понятно. Но по всей стране организовываются ветераны, волонтёры, активисты, граждане... Ситуация накаляется и становится ясно, что на Крещатик выйдут воины-защитники и тысячи гражданских – достойных украинцев, не малороссов.

В ответ – правая рука и мозг презедента заявляет: "Будет вам "хода" - получите и распишитесь, готовьтесь и радуйтесь". "Хода" передовых ткачих, физкультурников и бюджетников. С концертом, шариками, транспарантами. Всё в лучших традициях СССР. Ветеранам тихонько разрешили присоединиться...

Ах да, я забыл, ведь военный парад, со слов новой власти, "пережиток прошлого". А "хода небайдужих" с шариками, транспарантами и натянутыми праздничными улыбками - это не пережиток.

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