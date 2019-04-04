Если "Зе", то "перспективы" могут быть примерно следующими.

Предположительная "программа-минимум" для вероятного нового президента и его команды:

1. Кремль отпустит наших моряков и, возможно, ещё кого-нибудь из украинских политзаключённых в РФ сразу и без условий - в счёт поддержки "миротворцу Зеленскому" и для демонстрации - "наконец-то киевский режим опомнился и с ним можно договариваться". Тем более, что это ничего Кремлю не стоит.

2. Снимут запреты на пересечение границы Украины для артистов всех жанров из РФ. "Искусство - вне политики".

3. По языку ЗеКоманда уже высказалась: "Мовне питання - не на часі".

4. Через определённое время отстранят команду Коболева от управления Нафтогазом. После чего запустят процесс отзыва исков из международного арбитража против Газпрома, либо будут действовать так неэффективно, что выиграть судебные дела будет нереально. Ещё через некоторое время вернутся к прямым контрактам на закупку газа для Украины "Газпром-Нафтогаз". Нафтогаз Украины снова получит "смотрящего" и станет убыточным для бюджета страны.

5. Признают национализацию ПриватБанка 2016 года незаконной и запустят процесс в обратную сторону. Докапитализированные НБУ средства государству не вернут.

6. Найдут причины для того, чтобы "прекратить стрелять" вдоль линии разграничения, сократят военные расходы и заморозят новые разработки в профильных КБ. Постараются избавиться от нынешнего командования ВСУ и НГУ под предлогом "неэффективного менеджмента". Новую диспозицию оборонных объектов, в первую очередь, эшелонированное размещение ПВО постараются нейтрализовать или, по крайней мере, сделать так, чтобы от них не было никакого толку.

7. Втянутся в переговоры с Москвой о возвращении в "родную гавань" оккупированной части Донбасса на правах широкой автономии в составе Украины, со своей "милицией", вооружённой танками и ствольной артиллерией, таможенной и погранслужбами, то есть с открытой и неконтролируемой Украиной границей с РФ. Естественно, в обмен на снятие санкций со стороны Запада и завуалированном признании аннексии Крыма. И, обязательное условие, восстановление разрушенного и разграбленного Донбасса за счёт бюджета Украины.

Пока это только мои фантазии. Не дай Бог они окажутся недалеки от реальности. В этот раз - я бы очень хотел ошибиться...

Хочется зафиксировать то, что есть на данный момент. На сегодняшний день мы имеем стабильную линию ООС с успешно развивающейся армией; твёрдую проукраинскую позицию Запада; возможность слетать в Германию и назад за две тысячи тысячи гривен (и сам безвиз); среднюю ЗП 300+ долларов; Нафтогаз, успешно обыгрывающий Газпром по ряду дел; монетизацию субсидий и децентрализацию, доллар по 27, бензин по 24, мясо по 100.

Посмотрим, что будет хотя бы через год...

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