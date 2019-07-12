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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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На дипломатическом фронте у Зеленского одни поражения

2.3т Читати матеріал російською

Владимир Зеленский хочет забрать полномочия у мэра Кличко, а забрать полномочия у мэров Кернеса и Труханова не хочет.

Но ведь кричали же именно: "Почему Труханов не сидит?!"

Что-то серьёзно в последнее время "назарбаевщиной" запахло... Неужели свободолюбивый украинский народ спокойно допустит установление диктатуры, с "телефонным правом" и полной безнаказанностью власть имущих?

На дипломатическом фронте одни поражения, армию - "отвести и унизить". А это, на минуточку, основные две ветви, за которые отвечает президент.

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А вот очистка озёр от продуктов жизнедеятельности homo sapiens или ремонт местной больницы - как ни крути, всё-таки, прерогатива местной власти.

Я понимаю, что это тоже важно. И допускаю, что далеко не везде местные власти достойно справляются с локальными вызовами и проблемами.

Но президент, прежде всего, гарант Конституции, гарант обороны и безопасности, а не клистирная трубка, промывающая забившиеся государственные кишки.

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Особи
Віталій Кличко Володимир Зеленський Геннадій Кернес
Місце
Україна
Тег
Кличко
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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