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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
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День тишины: двое убитых, трое раненых

2.8т Читати матеріал російською

Оккупанты нарушили "тишину" 26 раз: двое украинских бойцов погибли, трое травмированы.

За прошедшие сутки вооружённые формирования Российской Федерации и её наёмники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 11 раз с применением запрещённого Минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, миномётов калибра 120 и 82 мм.

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Ситуація дуже небезпечна: що може втратити Україна

Вот так мы и подошли ко дню тишины. Он "просто прекратил стрелять"...

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Автор
Андрій Нофенко Андрій Нофенко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Російська воєнна загроза
Місце
Україна
Теги
Росія Росія - країна-агресор Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Нофенко
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
В зоне ООС сегодня царит полный хаос и бардак: силовики беспробудно пьют и подрываются на минах, радикалы националистических организаций систематически устраивают разборки с военными украинской армии, а военнослужащие ВСУ массово бегут из Донбасса. Так, командованию Донецкой народной Республики стало известно, что военные и радикалы снова устроили перестрелку. Как сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, на мариупольском направлении произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады и представителями УДА "украинской добровольческой армии" (бывшие силовики "Правого сектора"* под руководством Яроша) возле кафе в селе Каменка. В результате стрельбы получили ранения два морпеха. По данным разведки ДНР, один радикал из УДА также получил ранения, от которых впоследствии скончался. Безсонов добавил, что силовики находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, по данным пресс-службы ДНР, в рядах ВСУ в Донбассе продолжают отмечаться факты дезертирства. За прошлую неделю в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток" самовольно оставили расположение воинских частей 36 военнослужащих, 14 дезертировали с оружием, задержаны шесть человек.
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2 з 4 відповідей | показати всі
Гизатуллина Люда
Гизатуллина Люда
Сухецький Андрій,недоносок бадеровский, гореть тебе в аду за гибель коренного населения Донбасса и Луганска, за сожженых одесситов.Как могут быть окупантами коренные жители ЛДНР. Подстилка ты янкерская. Что тебе дал кровавый майдан. Европе вы надоели до икоты.
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Сухецький Андрій, По сути сказать нечего, решил перебрать набор пропагандистских слоганов?
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Нафянка - сам считал или Трымчук подсказал?))
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