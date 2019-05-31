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Андрій Нікулін
Андрій Нікулін
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Сериал "Чернобыль": подвиг людей и лживая система

1.1тЧитати матеріал російською

Смотрю американский "Чернобыль", снято, конечно, качественно. Некоторое, достаточно изрядное количество "клюквы", о котором уже писалось вполне компенсируется вниманием к деталям и общим пафосом, подчеркивающим героизм и подвиг ликвидаторов.

Причем авторы гневных филиппик насчет антироссийской и лживой сути фильма про судьбу этих ликвидаторов, про отношение к ним государства, вернее почти всех постсоветских государств вспоминать не любят.

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И периодические акции протеста то тут, то там людей, которые ценой своего здоровья и жизни ликвидировали одну катастрофу и предотвратили еще большую проходят для общества практически незаметно.

Вывод простой - Чернобыль подвиг отдельных людей, которые, как обычно, подчищали косяки и проблемы разлагающейся и лживой государственной системы.

Впрочем, несмотря на все проблемы позднего Советского Союза очень не уверен, что нынешняя Россия со всеми современными технологиями способна повторить титаническую работу по ликвидации катастрофы, проделанную три десятка лет назад.

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Автор
Андрій НікулінАндрій Нікулін
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Никулина
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lazar galka
lazar galka
мне вот больше интересно по поводу ТИТАНИЧЕСКОЙ работы на ФУКУСИМЕ
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