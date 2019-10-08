Станом на 1 жовтня я передав на благодійність 8 млн 589 тис. грн. Це увесь мій заробіток в Нафтогазі за період з середини січня та до середини вересня. Зокрема, кожному з фондів "Повернись живим", "Таблеточки" та "Народний тил – Реабілітація" передав по 2 млн 773 тис. грн. Фонду "Благомай" - 270 тис. грн.

Всі ці кошти фонди спрямували на допомогу нашим захисникам та їх навчання, реабілітацію та підтримку сімей загиблих військових, лікування онкохворих дітей, підтримку та профорієнтацію дітей-сиріт.

Наприклад, "Таблеточки" за перераховані мною гроші купили більше 12 тисяч упаковок різних препаратів – дуже хочу, щоб всі вони подіяли та допомогли дітям якнайшвидше та повністю одужати.

Як і обіцяв, буду і далі перераховувати кошти на благодійність та публічно звітувати. Інформація про отримання та використання фондами більшої частини коштів вже доступна на їх сайтах, щодо решти – буде доступна незабаром:

"Повернись живим"

https://bit.ly/2Hgzekd (вкладення "Навчання")

"Благомай"

https://bit.ly/2XispmE (рядок 132)

"Народний тил – реабілітація"

https://bit.ly/2Ova7h8

"Таблеточки"

https://bit.ly/33chMVO

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