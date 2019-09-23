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24 вересня • оновлено в 05:29
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Андрій Івчатов
Андрій Івчатов
співзасновник центру "Самотужка" Всі статті автора

Дети с ДЦП заслуживают на шанс быть счастливыми и здоровыми

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Я – социальный предприниматель, мы предоставляем реабилитационные услуги для детей со сложной формой аутизма и ДЦП. У меня за плечами опыт работы на руководящей позиции в финансовом секторе.

Недавно прошла известная политическая конференция, где разным чиновникам, политикам, деятелям задавали вопрос, - в чем же счастье? Это хороший и важный вопрос. В какой-то момент я понял, что счастье - не в деньгах и карьере. Для меня формула счастья складывается из того, что я хочу быть полезным миру, чтобы люди были вокруг меня счастливыми и здоровыми. Моя жена – реабилитолог с многолетним опытом. Она помогает детям. Я вижу ее уставшей, но счастливой. Счастливой от того, что она кому-то помогла сделать его первые шаги, кого-то научила ходить, переворачиваться, кому-то помогла овладеть своим телом. Она помогает родителям и их детям. В ответ чаще всего мы получаем благодарность, видим, как радуются родители успехам своих детей. Ощущая такой поток позитивной энергии, я понял, что хочу быть по-настоящему счастливым.

Дети с ДЦП заслуживают на шанс быть счастливыми и здоровыми

Так, мы пришли с женой к идее открыть свой первый фитнес-центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По-хорошему, это социальные услуги, которые должно предоставлять государство. Но по факту мы видим, что таких мест недостаточно на сегодня, и спрос, к сожалению, превышает предложение. Поэтому в чем-то мы дополняем государство и работаем точно во благо людей и страны.

Дети с ДЦП заслуживают на шанс быть счастливыми и здоровыми
Дети с ДЦП заслуживают на шанс быть счастливыми и здоровыми
Дети с ДЦП заслуживают на шанс быть счастливыми и здоровыми

Через наши руки прошло около тысячи малышей, и 90% семей говорят о том, что состояние их детей существенно улучшилось благодаря занятиям в "Самотужке", и около сотни наших пациентов полностью восстановились. Чтобы помогать еще большему количеству детей и давать более качественные результаты, важно заниматься не только лечебной гимнастикой, а и работать на воде. Сейчас в Киеве только два места, где дети с ДЦП могут получить эти услуги. На весь город – это почти ничего. Мы приняли решение открыть свой бассейн, где малыши смогут заниматься аквафитнесом.

Дети с ДЦП заслуживают на шанс быть счастливыми и здоровыми

Важно сказать, что это не просто бассейн – это особенная организация, вода должна быть теплой, а температура помещения прохладной, чтобы не давать нагрузку на сердце для ребенка. Мы – бизнес, но социальный. Много наших клиентов не могут самостоятельно оплачивать необходимые услуги, и мы помогаем им. Чтобы малыши, чьи родители не имеют возможности оплатить, получили трехмесячный курс реабилитации и улучшили свое самочувствие, мы предлагаем присоединиться к сбору средств и подарить курс лечения одному из 88 детей. За счет собранных средств бассейн будет закончен, и уже этой осенью дети будут в нем заниматься, а 88 малышей получат то, что им необходимо.

Сбор средств проходит через благотворительную биржу.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Андрій Івчатов Андрій Івчатов
Тег
ДЦП
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