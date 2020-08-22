У Києві попрощалися з тестем Порошенка. Фото з церемонії

П'ятий президент України Петро Порошенко подякував усім, хто прийшов попрощатися з його тестем Анатолієм Переведенцевим.

Про це політик написав на своїй сторінці в Twitter. Церемонія відбулася в Києві 22 серпня.

Глава "ЄС" підкреслив, що батько Марини Порошенко був гідним громадянином України та прикладом для оточуючих. Порошенко також показав фото з церемонії.

Прощання з Анатолієм Переведенцевим. Twitter / Петро Порошенко

"Символічно, що прощання відбулося в Національному музеї медицини України, становленню та розвитку якого він сприяв", – написав Порошенко.

Анатолій Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, а в 1985-1988 рр. займав посаду радника посла СРСР в Монголії.

Фото з церемонії прощання. Twitter / Петро Порошенко

Церемонія відбулася в Національному музеї медицини. Twitter / Петро Порошенко

Скриншот

Марина Порошенко з батьком. Facebook / Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Батько Марини Порошенко, дружини п'ятого президента України Петра Порошенка, Анатолій Переведенцев помер 20 серпня на 88 році життя.

Раніше, 16 червня, помер батько Петра Порошенка Олексій. Йому було 84 роки.

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