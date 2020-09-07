Анастасія Зінченко: що відомо про "дівчину з собачкою" з Уханя

У неділю, 6 вересня, стало відомо, як несподівано склалася доля моделі Анастасії Зінченко, яка в розпал пандемії коронавірусу (COVID-19) застрягла в китайському місті Ухань.

"Дівчина з собачкою" оголосила про свої стосунки з главою Державної міграційної служби України Максимом Соколюком, старшим від неї на 20 років.

Історія знайомства

Зінченко жила в Китаї більше 3 років. Вона працювала хореографом, учителем в балетній школі і викладачем англійської мови в дитячому садку. Паралельно дівчина активно вела свою сторінку в Instagram. Позиціонувала себе тревел-блогером і багато подорожувала по країні.

Зінченко жила в Китаї більше 3 років Instagram Анастасії Зінченко

У кінці грудня 2019 року її запросили в Ухань працювати в модельному агентстві. Вона погодилася, підписала контракт і почала оформлення документів. Але як тільки стало зрозуміло, що коронавірус переростає в пандемію, місцева влада закрила всі державні установи. Агентство розірвало контракт, а Анастасія залишилася без документів.

У лютому, розуміючи, що ситуація в місті не найкраща, дівчина вирішила евакуюватися в Україну. Але в підсумку полетіти з Уханя разом з усіма їй не судилося. В українському посольстві відмовилися забирати Зінченко разом з її собакою по кличці Мішель.

Посольство України в Китаї пояснило, що дівчину не взяли, тому що уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

Зінченко отримала відмову на евакуацію з Уханя разом з собакою Instagram Анастасії Зінченко

Тоді в Instagram вона відзначала, що проблему вдалося зрушити з мертвої точки тільки після резонансних інтерв'ю і активних звернень в МЗС.

Зінченко подзвонив особисто президент України Володимир Зеленський. Він пообіцяв дівчині організувати її евакуацію найближчим часом.

"Я тільки що про це дізнався. Дивіться, ми вас там не залишимо. Я вирішив вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо кошти і спосіб... Я просто дізнався нещодавно про цю проблему, що не можна брати собаку на борт... Ну можна зрозуміти, всі трошки в паніці від ситуації. Ми знайдемо спосіб і вас обов'язково повернемо", – сказав глава держави.

Однак через два тижні після дзвінка Зеленського Зінченко так і не евакуювали.

"Через два тижні після того як мені зателефонував президент і пообіцяв допомогти, забрати мене з собакою, Україна ставить заборону. Через випадок в Гонконзі, де у собаки підозра на коронавірус. І чомусь тільки Україна поставила таку заборону", – підкреслювала вона.

Зінченко подзвонив особисто Зеленський Instagram Анастасії Зінченко

В результаті дівчина залишилася в Ухані до квітня. Вона публікувала в соцмережі сторіс про те, як зворушливо відкривали місто після суворого карантину.

Тільки зараз Зінченко зізналася, що з 20 лютого почала спілкування з Соколюком, який подзвонив їй в Ухань, щоб запитати, чому її не евакуйовували, і дізнатися деталі її проблеми.

"Весь цей час ми спілкувалися і він допомагав мені спланувати успішно моє повернення додому, інформаційно і морально підтримував", – зазначила дівчина.

Соколюк старший від Зінченко на 20 років Facebook Maxim Sokolyuk

Вперше вони зустрілися 25 квітня по прильоту в Україну. Зінченко знаходилася на самоізоляції у бабусі, Соколюк її відвідував і допомагав робити ремонт.

Коли самоізоляція закінчилася, чиновник приїхав і запропонував переїхати до Києва, Зінченко погодилася.

"Дівчина з собачкою" розбила сім'ю?

Варто зазначити, що на момент їхнього знайомства Соколюк був одружений, від шлюбу у нього дочка і син.

У рішенні Дарницького райсуду Києва від 12 серпня про розірвання шлюбу глави Держміграційної служби зазначено, що заяву було подано в травні.

"Останнім часом відносини подружжя погіршилися, спільне життя не склалося. Позивач втратив відчуття любові і поваги до відповідача, на його переконання, спільне життя неможливе і суперечить його інтересам та інтересам дітей, наміру на відновлення відносин подружжя немає, спільне господарство не ведуть", – йдеться в судовому рішенні.

Зінченко переїхала до Соколюка у Київ Facebook Maxim Sokolyuk

Колишня дружина Соколюка Юлія розповіла ТСН, що розлучення сталося за взаємною згодою.

"Усе в порядку. У нас нормальні, дружні стосунки залишилися. Це життя, так буває. Я абсолютно не відчуваю себе ні ображеною, ні кинутою. Все в порядку. Діти – нормально", – прокоментувала вона.

За словами жінки, питань до розподілу майна також немає, "все в порядку, у нас все добре".

При цьому вона уникла відповіді на питання, чи жив Максим з тодішньою офіційною сім'єю, коли почав зустрічатися з Анастасією.