Аналоги Javelin: в Україні випробували потужні ПТРК

Українські протитанкові ракетні комплекси "Скіф" і "Корсар" на стрільбах показали себе не гірше американських протитанкових комплексів третього покоління Javelin.

Як повідомив в інтерв'ю УНІАН керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак, найбільш відомі в лінійці українських ПТРК - "Скіф" і "Корсар".

"На недавніх стрільбах, коли відстрілювали американські Javelin, як раз використовували ці два протитанкових ракетних комплекси, і вони показали, що вони не гірші за американські", - заявив він.

За словами Бадрака, українські ПТРК вразили цілі так само, як і американські Javelin.

"100% потрапляння на дальності майже 2 км, комплекси підтвердили свої високі характеристики", - сказав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня стало відомо, що Україна проводить випробування небезпечної ракети.