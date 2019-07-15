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Аналог "Синього кита": в Україні почали бити на сполох через нову небезпечну гру

7.4т Читати матеріал російською

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) попередило про нову небезпечну для дітей гру під назвою "Зникнути на 24 години".

Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці у Facebook, порівнявши її з суїцидальним "Синім китом".

"Небезпечна гра "Зникнути на 24 години" — аналог "Синього кита", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу. Суть — дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки й друзі не могли її знайти, в правилах гри забороняється використовувати будь-які засоби зв'язку", — йдеться в повідомленні.

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

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"Синій кит"? У Києві дівчинка-підліток викинулася із вікна

"У разі зникнення вашої дитини — одразу телефонуйте в Національну поліцію", — закликали у МВС.

Аналог "Синього кита": в Україні почали бити на сполох через нову небезпечну гру

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в селі на Львівщині знайшли повішеним 11-річного хлопчика, який грав у гру, схожу на "Синій кит".

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Місце
Україна
Тег
синій кит
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Ivan Ivan
Ivan Ivan
а что к ежедневной гранате это будет логичным добавлением
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
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