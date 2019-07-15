Аналог "Синього кита": в Україні почали бити на сполох через нову небезпечну гру

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) попередило про нову небезпечну для дітей гру під назвою "Зникнути на 24 години".

Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці у Facebook, порівнявши її з суїцидальним "Синім китом".

"Небезпечна гра "Зникнути на 24 години" — аналог "Синього кита", починає набирати обертів на території країн Європейського Союзу. Суть — дитина повинна зникнути на 24 години, щоб батьки й друзі не могли її знайти, в правилах гри забороняється використовувати будь-які засоби зв'язку", — йдеться в повідомленні.

Ілюстрація 24 канал

"У разі зникнення вашої дитини — одразу телефонуйте в Національну поліцію", — закликали у МВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в селі на Львівщині знайшли повішеним 11-річного хлопчика, який грав у гру, схожу на "Синій кит".

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