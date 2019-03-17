"Американці топчуть Львів!" Бондаренко влаштувала скандал на підтримку Росії

Одіозна екс-регіоналка Олена Бондаренко влаштувала скандал на кремлівському телебаченні, відстоюючи інтереси Росії. Вона обурилася через те, що Україна хоче співпрацювати у військовому плані із Заходом і відгороджується від країни-агресора.

Бурхливими обуреннями вона вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Бондаренко Скріншот відео

"Україну хочуть взяти голими руками, нічого не надавши натомість! Але я хотіла б запитати у цих патріотів-лібералів, які говорять про якусь незалежність, свободу: а чому коли ти вважаєш свою країну незалежною, вільною ти не допускаєш думку тільки про проліт російських літаків? А якщо там з'являться американські?" — нервово запитала вона.

Бондаренко також заявила, що під виглядом боротьби за незалежність українцям нібито пропонують зробити "раболіпний вибір пана".

"Тобто ми не хочемо, щоб над нами літали російські літаки, але у нас американці топчуть ногами зараз Львів, Київ, Донбас! Нормально! Скрізь присутні військові інструктори!" — скипіла екс-соратниця Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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