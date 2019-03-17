"Американці топчуть Львів!" Бондаренко влаштувала скандал на підтримку Росії

Одіозна екс-регіоналка Олена Бондаренко влаштувала скандал на кремлівському телебаченні, відстоюючи інтереси Росії. Вона обурилася через те, що Україна хоче співпрацювати у військовому плані із Заходом і відгороджується від країни-агресора.
Бурхливими обуреннями вона вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Олена Бондаренко
Скріншот відео
"Україну хочуть взяти голими руками, нічого не надавши натомість! Але я хотіла б запитати у цих патріотів-лібералів, які говорять про якусь незалежність, свободу: а чому коли ти вважаєш свою країну незалежною, вільною ти не допускаєш думку тільки про проліт російських літаків? А якщо там з'являться американські?" — нервово запитала вона.
Бондаренко також заявила, що під виглядом боротьби за незалежність українцям нібито пропонують зробити "раболіпний вибір пана".
"Тобто ми не хочемо, щоб над нами літали російські літаки, але у нас американці топчуть ногами зараз Львів, Київ, Донбас! Нормально! Скрізь присутні військові інструктори!" — скипіла екс-соратниця Януковича.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вересні Бондаренко засвітилася на російському телебаченні зі скандальним виступом про нібито тотальні утиски російської мови в Україні.
У листопаді вона вибухнула образами на адресу України через святкування п'ятої річниці Революції Гідності.
Також екс-регіоналка осоромилася заявою про те, що підйом патріотизму в Україні є спробою США відірвати її від "російської єдності".
У січні Бондаренко нахабно заявила, що "Л/ДНР", які окупували частину Донбасу, нібито законодавчо не визнають терористами в Україні.
13 березня Бондаренко заявила, що сучасні українці є посіпаками фашистів і неонацистами.
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