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"Американці топчуть Львів!" Бондаренко влаштувала скандал на підтримку Росії

3.2тЧитати матеріал російською

Одіозна екс-регіоналка Олена Бондаренко влаштувала скандал на кремлівському телебаченні, відстоюючи інтереси Росії. Вона обурилася через те, що Україна хоче співпрацювати у військовому плані із Заходом і відгороджується від країни-агресора.

Бурхливими обуреннями вона вибухнула в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олена Бондаренко

Олена Бондаренко

Скріншот відео

"Україну хочуть взяти голими руками, нічого не надавши натомість! Але я хотіла б запитати у цих патріотів-лібералів, які говорять про якусь незалежність, свободу: а чому коли ти вважаєш свою країну незалежною, вільною ти не допускаєш думку тільки про проліт російських літаків? А якщо там з'являться американські?" — нервово запитала вона.

Бондаренко також заявила, що під виглядом боротьби за незалежність українцям нібито пропонують зробити "раболіпний вибір пана".

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"Тобто ми не хочемо, щоб над нами літали російські літаки, але у нас американці топчуть ногами зараз Львів, Київ, Донбас! Нормально! Скрізь присутні військові інструктори!" — скипіла екс-соратниця Януковича.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Олена Бондаренко
Місце
Україна
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Мабуть цю суку давно ніхто не топтав.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Майдан задумывался для того, что бы превратить Украину в колонию СШП и постоянный очаг напряжённости на границе с Россией. Мнение и будущие нерабов, никого не интересует.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Fox Serg, да кому вы интересны, тупые и нищие нерабы. Но вот поржать над вашим идиотизмом иногда доставляет удовольствие.
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Fox Serg
Fox Serg
Пигин Макс, Тебя же хуесоса интересует, да троляка
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