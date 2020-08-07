Американський учений заявив, що коронавірус ніколи не зникне

Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що світ ніколи не зможе викорінити коронавірус.

Це пов'язано з його високою заразністю, пояснив учений в інтерв'ю агентству Reuters. При цьому, за його словами, світ рухається "досить сприятливими" темпами.

"Історія показує: якщо ви отримуєте вакцину, яка має середній і високий ступінь ефективності, і ви поєднуєте її застосування з відповідними заходами охорони здоров'я, можна розраховувати на подолання проблеми. Я не думаю, що ми коли-небудь викорінимо це з планети. Через його високу заразність це здається малоймовірним, але я думаю, що нам під силу, поєднуючи хорошу вакцину й увагу до заходів охорони здоров'я, залишити це позаду", – сказав Фаучі.

Спеціаліст уточнив, що під пильною увагою він не має на увазі "повне закриття".

"Чи вважаю я, що у нас буде набагато більше контролю взимку наступного року? Так", – додав Фаучі.

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