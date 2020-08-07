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Американський учений заявив, що коронавірус ніколи не зникне

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
11,6 т.
Ентоні Фаучі

Ентоні Фаучі заявив, що коронавірус ніколи не зникне. Радіо Свобода

Головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що світ ніколи не зможе викорінити коронавірус.

Це пов'язано з його високою заразністю, пояснив учений в інтерв'ю агентству Reuters. При цьому, за його словами, світ рухається "досить сприятливими" темпами.

"Історія показує: якщо ви отримуєте вакцину, яка має середній і високий ступінь ефективності, і ви поєднуєте її застосування з відповідними заходами охорони здоров'я, можна розраховувати на подолання проблеми. Я не думаю, що ми коли-небудь викорінимо це з планети. Через його високу заразність це здається малоймовірним, але я думаю, що нам під силу, поєднуючи хорошу вакцину й увагу до заходів охорони здоров'я, залишити це позаду", – сказав Фаучі.

Спеціаліст уточнив, що під пильною увагою він не має на увазі "повне закриття".

"Чи вважаю я, що у нас буде набагато більше контролю взимку наступного року? Так", – додав Фаучі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, Степанов пояснив, навіщо Україну поділили на "кольоровий" карантин.

Коронавірус
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