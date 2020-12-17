Головний інфекціоніст США назвав основну умову для колективного імунітету від COVID-19

Для формування стійкого колективного імунітету від COVID-19 потрібно вакцинувати понад 75% населення країни.

Про це сказав головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, пише Vox. Щоб надійно захистити суспільство від коронавірусу, найімовірніше, знадобиться прищепити близько 85% населення, уточнив він.

Раніше було заведено вважати, що для формування цього виду імунітету досить прищепити від 60% людей. Однак Фаучі прагне далі.

"Ми повинні залучити якомога більше людей (до вакцинації. – Ред.)", – вважає він.

Інфекціоніст назвав ще один фактор, який може допомогти зупинити поширення вакцини COVID-19, крім масової вакцинації. Це те, що вакцини Pfizer і Moderna "здаються надзвичайно ефективними", сказав він.

Обидва препарати створені з використанням нової технології під назвою "РНК-месенджер" і обидва виявилися більш ніж на 90% ефективними в запобіганні розвитку в людей симптомів COVID-19.

Фаучі зазначив, що вакцина проти кору з ефективністю 98% є найкращою у світі, а нові препарати проти коронавірусу майже не поступаються їй.

США залишаються світовим лідером за кількістю хворих і померлих. За даними американського університету Джона Гопкінса на 16 грудня, з початку пандемії в країні заразилося коронавірусом 16 737 063 людини, з них 304 094 померли.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що компанія Pfizer у неділю, 13 грудня, відправила першу партію вакцини від коронавірусу в США. Вантажівки з 184 275 дозами вирушили із заводу в штаті Мічиган.