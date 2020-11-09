Ходжес припустив, звідки Росія може атакувати Україну

Екскомандувач збройними силами США в Європі Бен Ходжес припустив, з якого напрямку можлива атака Росії на Україну.

На його думку, вона ймовірна з боку Криму, пишуть "Крим.Реалії". Щоб зупинити її, нашій країні потрібні власні мобільні підрозділи та розвинена транспортна інфраструктура.

Українські сухопутні війська повинні рухатися швидше, ніж можуть переміщатися російські сили, підкреслив Ходжес.

"Це означає, що нам слід звернути увагу на транспортну інфраструктуру, пересування автомобільним транспортом, перевезення залізничним транспортом, пересування по річках. Чи дозволяє інфраструктура України такі переміщення?" – перерахував Ходжес умови успішного протистояння можливому російському наступу.

За словами військового, якщо Росія зважиться на атаку, це буде "загроза відразу з декількох напрямків".

"Вони не будуть намагатися вдертися тільки в одному регіоні. Підуть в наступ або під приводом гуманітарної кризи в Криму (через нібито нестачу води), або для того, щоб ввести ще більше "миротворців" у Придністров'я, або знайдуть ще якийсь привід, щоб увірватися в Білорусь", – уточнив Ходжес.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Ходжеса, найважливішим регіоном України для Росії є Чорне море. Кремль хоче використовувати його як стартовий майданчик з відкритим доступом на Близький Схід, Балкани, Кавказ, в Сирію і Східне Середземномор'я.