Американка з коронавірусом народила дочку вагою 800 г, не виходячи з коми

У Нью-Джерсі жінка з коронавірусом перенесла пологи, перебуваючи у штучній комі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail 20 березня 40-річна Джоанна Медоза Ченкай прийшла в клініку, щоб заповнити документи на відпустку у зв'язку з вагітністю. Саме тоді лікар звернув увагу на її кашель і вирішив перевірити жінку на COVID-19. Через кілька днів вона отримала позитивний результат тесту.

30 березня Джоану поклали в Університетський медичний центр Хобокен, де у неї почалися проблеми з диханням. Лікар сказав, що їй необхідно зробити екстрений кесарів розтин.

"Я була в шоці", – сказала Ченкай.

Американка з коронавірусом народила дочку, не виходячи з коми DailyMail

Після медики помістили жінку в штучну кому і привезли в університетську лікарню Роберта Вуда Джонсона в Нью-Брансвік – там їй зробили кесарів розтин.

У підсумку, на 26-му тижні вагітності у Джоани народилася дочка вагою трохи більше 800 грамів. Її назвали Сіон і помістили у відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вона пробуде до липня.

13 квітня Джоану вивели з коми і повідомили новину про народження дочки. Та зраділа, але слідом засумувала через те, що не зможе побачити Сіону до липня – поки їй вдалося подивитися на доньку тільки через веб-камеру.

Американка з коронавірусом народила дочку, не виходячи з коми DailyMail

На краудфандинговій платформі GoFundMe створили сторінку, щоб зібрати кошти на одужання Джоани і її дочки. Зараз вдалося зібрати 101 тисячу доларів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як коронавірус впливає на вагітність і пологи.