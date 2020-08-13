Амброзія вийде на пік цвітіння в Україні через 10 днів: як боротися з алергеном

В Україні в кінці серпня активізується цвітіння амброзії, яка може стати агресивним алергеном, здатним викликати бронхіальну астму у людини.

Як говориться в сюжеті ТСН, щотижня вчені Вінницького медуніверситету заміряють рівень пилку в повітрі. За їхніми даними приблизно через десять днів буде пік активності небезпечної рослини.

"Дуже важливо попередити людей, щоб вони мінімізували свої контакти з навколишнім світом, можливо, в ці дні залишалися вдома, деякі люди кудись їдуть, намагаються піти від амброзії", – говорить професорка Вікторія Родінкова.

Алергія на амброзію

Медики рекомендували дотримуватися гігієни, адже дуже просто рознести алергенних пилок.

"Пилок залишається на одязі, на шкірі і на волоссі. Коли людина заходить в приміщення, перше – повинна вмитися, змити алерген з шкіри, волосся, одягу. Обов'язкове правило для алергіків – ввечері мити голову. Ні шампунем, а змивати, тому що ввечері , коли лягають на подушку, струшується вся пилок ", – пояснила кандидатка медичних наук Ольга Наумова.

Щоб боротися з амброзією її потрібно виривати з коренем. Косити траву марно, тим більше так тільки поліпшується її поширення. Алергологи пояснили, що з агресивним рослиною потрібно масово, адже насіння амброзії розлітається до 100 км.

Відзначається, що амброзія небезпечна і для здорових людей. Адже чим більше рослин, тим вище ризик захворіти тим, хто має генетичну схильність до алергії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі протестували засіб для знищення амброзії.