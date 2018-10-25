''Аллах усе поверне'': окупанти познущалися над багатодітною кримською татаркою, її масово підтримали. Зворушливе відео

Багатодітну матір зі Старого Криму — 49-річну Зарему Куламетову, яку засудили до 250 годин громадських робіт за "образу поліцейського", масово підтримали кримські татари.

Щодня до неї на допомогу приходили зовсім різні люди, яких жінка навіть не знала.

"Я не заслужила такої уваги! — розчулено каже вона на відео "Крим.Реаліі". — Приходять, допомагають, разом зі мною прибирають, зі мною йдуть, чекають. Я навіть не знаю їхніх імен, звідки вони приїхали. Люди мене не залишають. Нехай Аллах поверне усім...".

"Яка біда б не спіткала, без сумніву ми всі разом зможемо подолати це", — вважає один із помічників.

Кримську татарку засудили до 250 годин громадських робіт за "образу поліцейського". Подивіться, що сталося потім! pic.twitter.com/R7QX8ZauZu — Радіо Свобода (@SvobodaRadio) 24 жовтня 2018 р.

Коли термін покарання підійшов до кінця, вирішили провести дуа. Молебень пройшов 22 жовтня у Верхній Мечеті Старого Криму. Зарема, Куламетова подякувала всім, хто допомагав і підтримував її всі ці місяці.

"Аллах обіцяв, що це життя повне випробувань і труднощів. Подолати їх ми можемо тільки разом", — сказала вона.

У коментарях під відео — захоплені вчинком людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була названа причина арештів кримських татар у Криму.