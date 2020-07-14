Алкорейди, арешти і в'язниця: як за кордоном борються з п'яними водіями і чому повчитися Україні

Останнім часом в Україні зросла кількість смертельних ДТП, скоєних через керування авто в нетверезому стані. Одна з останніх подібних аварій під Києвом забрала життя двох дітей та їхніх батьків, за ще одну дитину борються лікарі.

На трагедію відреагував і президент України Володимир Зеленський, закликавши нардепів посилити покарання для п'яних водіїв аж до довічного ув'язнення. При цьому на початку липня український глава сам скасував кримінальну відповідальність за водіння напідпитку.

В інших же країнах світу намагаються якомога жорсткіше реагувати на п'яне водіння, і не тільки за допомогою драконівських штрафів, а й рейдів для виявлення водіїв "під мухою" та недопущення ймовірних трагічних ДТП. Детальніше – читайте на OBOZREVATEL.

Алкорейди

По всій Європі існує практика проведення правоохоронцями рейдів із виявленню нетверезих водіїв.

Наприклад, в Естонії дорожня поліція може раптово зупинити потік руху на популярних дорогах і перевірити кожного водія. Якщо в крові котрогось із них виявлять алкоголь, його просять вийти з автомобіля для складання протоколу, а транспортний засіб негайно забирають на стоянку.

Перевірці піддають абсолютно всіх учасників дорожнього руху, байдуже, чи це громадський транспорт, чи військовий, чи службовий.

Рейд на виявлення п'яних водіїв у Естонії "Автоцентр"

Така сама схема діє і в Польщі. У Республіці поліція регулярно влаштовує різного роду рейди на дорогах, перевіряючи водіїв.

У Варшаві, наприклад, правоохоронці можуть у суботу вранці встановити пости на одному з головних мостів столиці і перевіряти абсолютно кожного водія. Перевірка одного автомобіля триває менше хвилини, при цьому такі профілактичні акції мають свій результат: на тлі водіїв із інших європейських країн поляки – одні з найбільш тверезих.

Алкорейди популярні і в Німеччині, патрулі стоять на яскраво освітлених майданчиках і за раз зупиняють по кілька машин, при цьому, не пояснюючи причину зупинки, пропонують пройти перевірку на наявність в організмі алкоголю чи наркотиків.

Алкорейд у Німеччині DW

Процедура перевірки триває всього кілька секунд. Зі свого боку водій має право відмовитися пройти контроль, але в такому разі його просто відвезуть до найближчого відділку, де візьмуть аналіз крові.

Якщо водій виявляється напідпитку, залежно від кількості виявлено алкоголю в крові складається акт про адміністративне правопорушення або про вчинення кримінального злочину, а потім у нього вилучають права.

До речі, на алкогольне сп'яніння перевіряють не тільки водіїв авто, але і велосипедистів. Якщо вміст алкоголю у їхній крові перевищить 1,6, їм також загрожує позбавлення водійських прав.

Перевірка на наявність заборонених речовин в організмі водія у Німеччині DW

А ось в Ірландії, наприклад, поліцейський не може зупинити машину з рухомого потоку без підстави. Але якщо порушення було, і у правоохоронця є підозри, перевірити водія на алкоголь можна без попереднього складання акту за допомогою портативного інгаляторного алкотестера.

У разі відмови чи опору водій автоматично вважається порушником закону, дорожній інспектор має право без ордера заарештувати його.

У США поліцейський може зупинити вас за будь-яке порушення правил дорожнього руху, неважливо, наскільки воно серйозно. Якщо офіцер побачить відкриту ємність із алкоголем чи навіть відчує запах спиртного, вас можуть попросити пройти тест на вміст алкоголю.

Ви можете відмовитися, але таке рішення буде підставою для негайного арешту і призупинення дії водійського посвідчення. В результаті тест ви будете проходити, сидячи в тюремній камері.

Зупинка авто поліцією США

У Швеції та Фінляндії теж влаштовують рейди для виявлення нетверезих водіїв. У разі затримання порушника у нього забирають права, але в обох країнах є альтернатива – встановлення системи Alсolock. Вона не дозволить завести автомобіль, якщо водій не пройде тест на алкоголь.

Влада вважає це одним із найефективніших методів боротьби із нетверезим водінням, а у Швеції ставлять перед собою мету оснастити такою системою всі автомобілі без винятку.

Штрафи та кримінальна відповідальність

У світі встановлені різні покарання за водіння авто в нетверезому стані. Часто поєднується адміністративне і кримінальне покарання. Все залежить від того, наскільки водій був п'яний і вкотре порушує закон.

Наприклад, за водіння в нетверезому стані у США на водія чекає ув'язнення від 6 місяців до року та позбавлення водійських прав, але тільки якщо це перше порушення. Якщо водій потрапляє в поліцію вдруге протягом десяти років, штраф може доходити до 5000 доларів, в третій – до 10 000 доларів.

У США на нетверезого водія чекає ув'язнення від 6 місяців до року

У Німеччині, як і майже в усіх країнах Західної Європи, припустимий рівень алкоголю в крові водія має бути не вищий за 0,5 проміле. Штраф за їзду в нетверезому стані там становить 500 євро, друге порушення коштуватиме 1000 євро, а втретє доведеться викласти 3000 євро.

А ось у таких країнах Європи, як Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина, алкоголю в крові водія взагалі не має бути, а штраф за водіння в нетверезому стані складе від 200 до 470 євро. У сусідніх Латвії, Білорусі та Польщі керування авто напідпитку також вважається кримінальним злочином.

В Італії та Іспанії передбачені величезні штрафи, а за повторні або особливо грубі порушення можуть посадити на термін до 2 років. В Естонії ДТП, скоєна у п'яному стані, карається терміном від трьох до дванадцяти років в'язниці.

У Швеції мінімальний штраф передбачений на рівні, що відповідає сумі, яку водій заробляє за 40 днів, або позбавлення волі на термін до шести місяців. У випадку із вмістом алкоголю в крові на рівні більш ніж 1,0 проміле водієві вже загрожує позбавлення волі на термін до двох років.

У Швеції п'яного водія очікують великі штрафи або позбавлення волі на термін до двох років

Що в Україні

З 1 липня в нашій країні водіння в нетверезому стані почало прирівнюватися до кримінального порушення. Але 17 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3314, яким повертається адміністративна відповідальність за водіння у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. 2 липня президент підписав документ, і зміни набули чинності.

Зараз в Україні пияцтво за кермом карається штрафом 17-34 тис. грн і 51 тис. грн у разі повторного порушення.

Після трагічної ДТП під Києвом народні депутати все ж підтримали у першому читанні законопроєкт №2695 про посилення відповідальності водіїв за водіння у нетверезому стані і перевищення швидкості.

Однак новий документ не підвищує штрафи за п'яне водіння, а тільки додатково пропонує карати порушників адміністративним арештом на 10-15 діб і позбавляти прав терміном від 3 до 10 років.

Згідно з даними глави МВС Арсена Авакова, які він озвучив на засіданні парламенту, протягом шести місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 ДТП, в яких загинули 1482 особи і 13 909 отримали травми.

В Україні збільшується кількість ДТП

З них 2110 аварій скоїли водії, які перебували в нетверезому стані. В результаті 50 осіб загинули, а 857 травмовані.

З огляду на сумну статистику OBOZREVATEL закликає народних депутатів прирівняти вчинення ДТП в нетверезому стані, яке спричинило смерть людей, до навмисного вбивства!