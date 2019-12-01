Алкоголь, мокра голова і шапка: розвінчано головні міфи про те, як зігрітися взимку

У суспільстві досі залишаються популярними способи зігрітися в холодну пору року, які насправді є міфами.
Як передає ВВС, багато поширених "правил" є неправдивими, або ж не до кінця достовірними.
1. Вентилятор тільки для спеки – брехня
Залежно від того, як влаштована ваша кімната, вентилятор на низькій швидкості допомагає поширювати тепло в приміщенні.
2. Алкоголь добре зігріває – правда тільки наполовину
Алкоголь зігріває шкіру і дає відчуття тепла, але загальна температура тіла знижується. Це може призвести до переохолодження.
3. Якщо сидіти на батареї, можна заробити собі геморой – брехня
Сидіння на теплій поверхні не призведе до геморою. А щоби дійсно запобігти хворобі, вживайте в їжу багато клітковини (овочі, крупи, горіхи), пийте більше води і уникайте надмірної ваги.
4. Якщо вийти на вулицю з вологим волоссям, застуду гарантовано – невідомо
Сама по собі прогулянка на морозі з вологим волоссям не спричинить застуду. Але якщо ви вже підхопили вірус, вашому організму буде важче боротися з ним.
5. На холоді треба обов'язково надягати шапку, бо більшість тепла ми втрачаємо через голову – частково брехня
Правда, що для того, щоб зігрітися, треба надягати шапку. Брехня, що більшість тепла ми втрачаємо через голову.
Ілюстрація
фото з мережі
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 2 грудня очікується погіршення погодних умов – сніг і мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 сантиметрів.
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