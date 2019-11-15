"Аліса в країні чудес!" Нардепа від "Слуги народу" засікли у дивній позі в Раді

Народного депутата від партії "Слуга народу" і знаменитого борця Жана Беленюка знову спіймали на камеру за дивним заняттям у Верховній Раді.

Він розмовляв телефоном у кулуарах Ради, сидячи водночас навпочіпки в кутку, ніби дитина, що провинилася. Відповідне фото 15 листопада опублікував на своїй сторінці у Facebook фотограф Ян Доброносов.

"Жан Венсанович у роботі", – підписав він світлину.

Жан Беленюк Facebook/Ян Доброносов

Користувачі бурхливо відреагували на новий знімок олімпійця в Раді. Вони розмірковували, що ж змусило Беленюка "сховатися" від колег. А також підкреслили, що їх бентежить висота дверей, біля яких присів нардеп.

"Заберіть мене звідси, вони страшні люди!", "Довели "слуг", "Це він так настанови фракції слухає чи захопився скандалом із фото переписки Яременка?", "Аліса в країні чудес", "Зайнято? Ховається? Фотомомент на політ фантазій до назви кадру. Супер!", "То ось хто приховується за ніком "Темний лицар"!", "Це що, двері Зеленського?", "Тільки мене бентежить розмір дверей? У неї, не нахиляючись, тільки ЮВТ і ху*ло пройдуть", "Закладку шукає", "А що за крихітні двері?", "Попутне тренування – присідає", "Президент усіх викликав до кабінету 02?", "У такі двері хіба президент і пролізе", "Про що ж і мова. Щоб інші на колінах", "Малого загнали в кут", – посміялися українці в коментарях під постом фотографа.

Скриншот Facebook/Ян Доброносов

Скриншот Facebook/Ян Доброносов

Скриншот Facebook/Ян Доброносов

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий борець Жан Беленюк, який потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу", зізнався, що поплатився за "насильство" над собою, коли заснув на одному із засідань.

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