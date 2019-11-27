AliExpress спіймали на продажу символіки терористів "ДНР": фотофакт

У популярному в світі китайському інтернет-магазині AliExpress безперешкодно продають символіку терористичної "Донецької народної республіки".

На це звернув увагу на своїй сторінці в Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Цікаво, а керівництво AliExpress у курсі, що це знаки терористичної організації? Мабуть, не чули", – пише він.

AliExpress спіймали на продажу символіки "ДНР"

На AliExpress продають символіку "ДНР" Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Цікаво а керівництво Опис АліЕкспресс в курсі что це знаки терорістічної организации? Мабуть НЕ Чули?

🔥 телеграм-канал ⬇️ https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/LJUYBGDuQX - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) November 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше AliExpress повністю перестав працювати з анексованим Кримом.

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