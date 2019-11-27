Головна Новини
29 листопада • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

AliExpress спіймали на продажу символіки терористів "ДНР": фотофакт

5.1т
Читати матеріал російською

У популярному в світі китайському інтернет-магазині AliExpress безперешкодно продають символіку терористичної "Донецької народної республіки".

На це звернув увагу на своїй сторінці в Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Цікаво, а керівництво AliExpress у курсі, що це знаки терористичної організації? Мабуть, не чули", – пише він.

Новини
Російський суд покарав українця за символіку "ДНР" на номерах авто

AliExpress спіймали на продажу символіки "ДНР"

AliExpress спіймали на продажу символіки "ДНР"

На AliExpress продають символіку "ДНР"

На AliExpress продають символіку "ДНР"

Twitter Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше AliExpress повністю перестав працювати з анексованим Кримом.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Ірина Кулініч
Особа
Анатолій Штефан
Теги
ДНР терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
26
17
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Твари трут комменты с упоминанием штопанного офицера штефана)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Evg Proliski
Evg Proliski
Тю, а чому лише зараз помітили? Вони вже років п'ять там продаються. Медалькі героям новоросії теж на алі купляють
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Junio Van
Junio Van
терроpистическая симвoлика цэ тры-зуб!
Показать комментарий полностью
Ответить
9
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги