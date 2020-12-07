Від COVID-19 помер відомий турецько-український бізнесмен. Фото

Від ускладнень COVID-19 помер бізнесмен Алі Булут, віце-президент Міжнародної турецько-української бізнес-асоціації (TUID) та її багаторічний представник у Херсонській області.

Про це 7 грудня на своїй сторінці у Facebook повідомив гендиректор "Укроборонпрому" та ексглава регіону Юрій Гусєв. "Підступна і небезпечна коронавірусна хвороба продовжує забирати життя", – написав він.

Помер бізнесмен Алі Булут Facebook / Ali Bulut

Гусєв назвав загиблого дуже світлою і порядною людиною.

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Алі Булут (праворуч) Facebook / Юрій Гусєв

Херсонський громадський діяч Віталія Богданов написав у Facebook, що Булут помер вранці 7 грудня в лікарні Стамбула (Туреччина).

Чоловік захворів на коронавірус у Херсоні, потім його госпіталізували в медустанову за кордоном.

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Алі Булут Facebook / Ali Bulut

Бізнесмен захворів на COVID-19 у Херсоні Facebook / Ali Bulut

Він помер в лікарні від коронавірусу Facebook / Ali Bulut

Додамо, фірми, що входять до складу TUID, відносяться до різних сфер діяльності, але найперше це будівництво, телекомунікація, промисловість, текстиль, банківська справа, роздрібна торгівля, закупівля сировини.

Основним завданням TUID визначила координацію діяльності бізнесменів Туреччини і України та розвиток підприємницького бізнесу.

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