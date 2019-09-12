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12 вересня • оновлено в 20:42
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Олена Балаба
Олена Балаба
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Фарс "примирителей": "нормальной" эта страна не станет никогда

4.1т Читати матеріал російською

Мы тут недавно обсуждали, как быстро в связи с глобальным "примирением" изменится риторика паребриковых СМИ - исчезнут ли "хунта", "укрофашисты" и прочие "каратели с распятыми мальчиками".

Заметили даже, что х@ло перед обменом на каком-то форуме по Дальнему Востоку сказал "в Украине". "В" - как бы "прогресс", о переможенька.

Вот эта вот общая тенденция "миротворцев" - от Макрона (у которого выборы через полтора года, а рейтинги упали ниже плинтуса, поэтому он решил из себя корчить великого примирителя) до министра обороны США Марка Эспера, который буквально недавно выдал: "Было бы здорово, если бы мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна" - ах-ха-ха, "нормальная".

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Страна-террорист, которая ведет сразу несколько войн - в Украине, в Сирии и отжимает себе что-то даже в Центральной Африке, поддерживает все сепаратистские движи в ЕС, спонсирует всех ублюдков, способных разрушить все, травит новичком всех неугодных и сажает своих жителей пачками за невинные протесты за право идти на выборы.

Короче, когда я читаю новости в западных СМИ вроде "Russian police carry out mass raids against opposition activists" - "Российская полиция проводит массовые рейды против активистов оппозиции", я не могу не радоваться. Извините. Сразу же понятно, что "нормальной" эта страна не станет НИКОГДА.

Пока не распадется на шматки, конечно.

Наблюдаем дальше за фарсом "примирителей".

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Автор
Олена Балаба Олена Балаба
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Алены Балабы
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иш ты ,эта старица судя по базару ,помнит как миниму Халхингол,и корейскую компанию..за Вьтнам базара нима ваще.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Як би до розпаду, вони тих примирителів не боданули сильно...60...70...80 років Володі - а маразм справа непердбачувана, може і бабахнути залишками ядерної зброї...
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Питон Каа
Питон Каа
А Украина, убивающая своих же граждан на Донбассе, может считаться нормальной страной? А страна ли это вообще, или просто территория с жителями под внешним управлением?
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