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Олена Балаба
Олена Балаба
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"День освобождения Одессьі": яким було це "звільнення" совкам не цікаво знати

3.6тЧитати матеріал російською

Совок - це людина, яка не хоче знати справжню об'єктивну історію своєї країни та застрягла у ярликах та штампах, нав'язаних пропагандою. Навіщо читати книжки - коли є телевізор. Навіщо прислухатися до спогадів очевидців, коли тобі кажуть "день освобождения Одессьі".

Яким було це "звільнення" - їм не цікаво знати. Скільки людей загинуло від рук "червоної армії" - їм байдуже.

До них не доходить, що одесити - як всі українці - були між молотом і ковадлом. Сталін був не краще Гітлера, а Гітлер - не краще Сталіна.

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Совок - це вічний трієчник, який у дитинстві не слухав свою маму, не читав книжки та погано вчився, але добре запам'ятав ярлики та штампи. Ідеальний електорат для популістів та пройдисвітів. Тупе бидло.

Ще п'ять років тому я думала, що вони вимруть та заживемо. Але совки вміють відроджуватися. Птахи фенікс, курва-мать.

Нічого, і це переживемо.

"День освобождения Одессьі": яким було це "звільнення" совкам не цікаво знати

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Автор
Олена БалабаОлена Балаба
Місце
УкраїнаОдеса
Джерело
Джерело:Facebook Олени Балаби
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Shirr Igor
Shirr Igor
мадам, следуя вашей логике, борьба с фашизмом совершенно недостойная порядочного человека вещь, румынские оккупанты лучшие друзья одесситов и украинцев и зря их обидели, выхе..в из Одессы. а если мы силой прийдем освобождать Крым и Донбасс, и в процессе боев , к несчасть, кого то зацепит, то это конечно по совковому. паскудная дура, простите за правду в глаза.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Ну и черная же ты баба Балаба
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Гноблю Бандерлогов
Гноблю Бандерлогов
Во, как можно верить в такую чушь:Ворота заколачивались, подпирались бревнами! А "ужасный красноармеец" подходил, стучался, ему отвечали: Никого нет дома, и он уходил))) Хохлостадо!!! За какое же тупое быдло держит вас ваша власть)))
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