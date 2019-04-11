Совок - це людина, яка не хоче знати справжню об'єктивну історію своєї країни та застрягла у ярликах та штампах, нав'язаних пропагандою. Навіщо читати книжки - коли є телевізор. Навіщо прислухатися до спогадів очевидців, коли тобі кажуть "день освобождения Одессьі".

Яким було це "звільнення" - їм не цікаво знати. Скільки людей загинуло від рук "червоної армії" - їм байдуже.

До них не доходить, що одесити - як всі українці - були між молотом і ковадлом. Сталін був не краще Гітлера, а Гітлер - не краще Сталіна.

Совок - це вічний трієчник, який у дитинстві не слухав свою маму, не читав книжки та погано вчився, але добре запам'ятав ярлики та штампи. Ідеальний електорат для популістів та пройдисвітів. Тупе бидло.

Ще п'ять років тому я думала, що вони вимруть та заживемо. Але совки вміють відроджуватися. Птахи фенікс, курва-мать.

Нічого, і це переживемо.

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