Іноді я думаю, якщо можна б було повернути ось той безтурботний 2007-й або 2008-й - що можна б було зробити для того, щоб не було сьогоднішньої війни?
Навіть після того, як російські війська дійшли до Тбілісі, а їх кораблі бомбили Потійський порт? - Що? - Адже тоді розумні люди знали, що наступною після Грузії буде Україна.
І я нічого не можу придумати. Правда.
Тому що сьогоднішня війна почалася не захоплення Верховної Ради Криму та зелених чоловічків, а ще наприкінці 80-х, коли за національно-визвольних рух савєтские військові почали вбивати простих людей - у тому же Тбілісі, у Вільнюсі, у Баку і т.д. Не було ще путіна як явища, а людей вбивали за те, що вони хочуть жити вільно та не в ярмі імперії.
Корінь зла - в тому, що радянська брехня про "союз нерушимий" та "братство народов" настільки роз'їла мізки більшості радянських людей (та, як виявилося, ще і їх нащадків!), що досі цей фантом вбиває. І ще довго буде вбивати.
Мораль? - Нема моралі.
Вчите своїх дітей бути вільними та відправляйте у Європу - дивитися, як живуть при справжніх демократіях: як розділяють сміття, як бережуть дерева та річки, як не ходять на червоне світло через дорогу, як допомагають іншим - як людям, так і тваринам. Якщо людина з дитинства знає, що є інше життя - без ярма та брехні, без візантійщини, без "откатів" та "дати на лапу", то вона зможе міняти Україну.
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