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Олексій Дмитрович
Олексій Дмитрович
Військовий Всі статті автора

Армия ослабела на 49 бойцов, а Мелитополь стал серым от страха

6.4т Читати матеріал російською

Лица, лица, лица... Десять. Сто. Триста двадцать. Тысяча семнадцать...

Даты. Дни, месяцы, годы. Спасибо. Удобно искать своих.

Вот экипаж Сани Белого. Девять лётчиков и сорок десантников. Июнь четырнадцатого. Сожгли парней в небе Луганска. Российские оккупанты постарались. Считанные минуты и нас украинцев стало меньше на полсотни граждан. Армия ослабела на сорок девять бойцов, а Мелитополь стал серым от страха.

Армия ослабела на 49 бойцов, а Мелитополь стал серым от страха

Привет, Андрей Ломейко. Тогда, 10 ноября 2014 года, ты открыл чёрную страницу истории нашего 37-го батальона. Да, братан, знаю. Резво выскочил российский стодвадцатый "дятел" возле Царской охоты и насыпал бегло, а ты говорил по телефону во дворе той самой девятиэтажки. Что-то рассказывал жене. Не договорил. Четверо гражданских двести, ну и один осколок достался тебе. Не спасли. На смог Виагра. К сожалению, Денис не заместитель Бога на земле. Конечно, позже парни Саныча выставили ублюдкам инвойс. Тихо. Без пафоса. Но с кушем. Оккупанты умылись кровью и стали называть нас "тридцать седьмой, неадекватный", но тебя было уже не вернуть.

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А рядом фотография Ромки Швачко. Всего четыре дня и второй из нас шагнул в вечность. Две секунды и Анархист остался бы живой... Всего две секунды. Это так мало. Но в тот же момент так много, чтобы сохранить жизнь.

Привет Пилот... Привет Борода... Привет Карась... Пчёла... Дэнчик... Сомик... Привет парни. Привет все...

Теперь ненавижу подсолнухи, так же как и давно ненавижу гвоздики...

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Автор
Олексій Дмитрович Олексій Дмитрович
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війна Новини Росії
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Фашисты и шестерки Гитлера не могут быть героями .
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
КРысин Алексей,тварь рашистская сдохни.
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Ukr Igore
Ukr Igore
Рысин Алексей, Крісін,чмо москвинська,віслюк.Хай пощезнуть Сруській паскуди.
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