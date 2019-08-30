Лица, лица, лица... Десять. Сто. Триста двадцать. Тысяча семнадцать...

Даты. Дни, месяцы, годы. Спасибо. Удобно искать своих.

Вот экипаж Сани Белого. Девять лётчиков и сорок десантников. Июнь четырнадцатого. Сожгли парней в небе Луганска. Российские оккупанты постарались. Считанные минуты и нас украинцев стало меньше на полсотни граждан. Армия ослабела на сорок девять бойцов, а Мелитополь стал серым от страха.

Привет, Андрей Ломейко. Тогда, 10 ноября 2014 года, ты открыл чёрную страницу истории нашего 37-го батальона. Да, братан, знаю. Резво выскочил российский стодвадцатый "дятел" возле Царской охоты и насыпал бегло, а ты говорил по телефону во дворе той самой девятиэтажки. Что-то рассказывал жене. Не договорил. Четверо гражданских двести, ну и один осколок достался тебе. Не спасли. На смог Виагра. К сожалению, Денис не заместитель Бога на земле. Конечно, позже парни Саныча выставили ублюдкам инвойс. Тихо. Без пафоса. Но с кушем. Оккупанты умылись кровью и стали называть нас "тридцать седьмой, неадекватный", но тебя было уже не вернуть.

А рядом фотография Ромки Швачко. Всего четыре дня и второй из нас шагнул в вечность. Две секунды и Анархист остался бы живой... Всего две секунды. Это так мало. Но в тот же момент так много, чтобы сохранить жизнь.

Привет Пилот... Привет Борода... Привет Карась... Пчёла... Дэнчик... Сомик... Привет парни. Привет все...

Теперь ненавижу подсолнухи, так же как и давно ненавижу гвоздики...

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