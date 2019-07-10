Про Парад.

Каждый год мой папа вкладывает не малые деньги в Праздники и события, которые создают корпоративную культуру и объединяют сотрудников его компании.

Тимбилдинг.

Маёвки.

Корпоративы.

Юбилеи.

Экскурсии.

Совместные поездки.

Десятки событий - огромные траты.

И так.

Вот уже 25 лет по крупицам создаётся сплоченная команда единомышленников, которые знают друг друга, гордятся собой и коллегами, ценят семейственность и поддерживают во всем общий командный дух.

Точно знаю.

С большинством из них сейчас можно идти и в огонь, и в воду. И пойдут они с Лидером и за Лидером.

На таких мероприятиях всегда отмечают лучших, гордятся общим достижениям, мотивируют друг друга и просто расслабляются.

Вы спросите:

- Да кому это нужно? Такие деньжища на ветер?

- А люди этих событий ждут, стремятся попасть на них, помнят их и каждый год с нетерпением ждут повторения.

Это традиции.

А семья (будь-то бизнес или страна) сильна именно своими традициями.

Как-то он организовал грандиозный пляжный Корпоратив в честь дня рождения его Компании.

Конечно.

Было много локаций, много активностей, много своих, а ещё больше приглашённых и гостей.

Всего один день все присутствующие отмечали и веселились, а потом ещё долго вспоминали лучшие моменты и обсуждали курьезы.

Но один не так давно работающий у нас сотрудник сказал:

- Да нах*й этот корпоратив. Лучше б каждому разделили потраченную сумму и дали деньгами.

Я тогда подумал:

Интересно, что будет если человек с такими ценностями когда-нибудь станет директором Компании. Компании с историей, с философией, со своей корпоративной культурой и ценностями - организма сотен, сотен сплоченных и дружных людей.

Я думаю.

Этим и отличается рядовой сотрудник без опыта и ценностей от мудрого и опытного Руководителя ведущего за собой людей.

Мудрый тратит, но создаёт события и традиции на десятилетия вперёд, а рядовой - думает о сиюминутной выгоде.

Горжусь своим отцом.

И рад, что мы не раздаём деньги сотрудникам вместо Праздников, а достойно оплачиваем их Работу. А в важные для компании дни и даты не вместо, а вместе с ними празднуем и веселимся.

А сотрудник тот давно уже у нас не работает. Слишком разные у нас приоритеты.

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