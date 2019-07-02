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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Как сын руководителя превратился в уборщика офиса

2.1тЧитати матеріал російською

Пару недель назад:

- Папа, а дай мне свою кредитную карточку?

- Зачем?

- Тут в Майнкрафте акция, можно купить 8000 золотых монет за $19.99.

- Гоша, $20 это 550 гривен. Ты понимаешь что такое 550 гривен?

- Папа, ну не так уж и много.

- Гоша, тогда заработай и сам себе купи.

- Папа, ты забыл - мне всего 8 лет и я ещё учусь в школе.

- Ну вот будут каникулы. Пойдёшь работать?

- Да без проблем!!! бросил мне опрометчиво сын и убежал играть во что-то другое.

Наступило лето.

Пацан сказал - пацан сделал.

Всю прошлую неделю парень отпахал с 9.00 до 18.00 помощником уборщицы у нас в офисе.

- Папа, почему уборщиком? Я же ваш сын, а вы руководители и можете дать мне любую другую работу?

- А это единственное что ты более менее умеешь делать и соответственно единственное за что мы готовы тебе платить.

Новини
Все в сад! Теперь – я президент!

Туалеты убирал, траву поливал, столы вытирал, полы мыл. И так всю неделю по кругу.

Конечно ему помогали.

Конечно не все получалось.

Но главное, что он старался и работал на равных со взрослыми.

В первый день захотел на обед заказать себе пиццу:

- Папа, а давай в офис пиццу закажем. Ну помнишь, как в тот раз когда ты меня из школы раньше забрал.

- Гоша, без проблем. Только за свои. Я сейчас за неё заплачу, а ты в конце недели мне отдашь.

- А сколько она стоит?

- Ну такая как ты любишь - пол дня твой работы.

- Хм. Да нет Папа, я что-то пиццу уже не хочу. Я пойду лучше съем свой бутерброд из дома.

В конце недели сын получил в бухгалтерии свою первую зарплату:

- Ну вот теперь ты можешь купить себе те золотые монеты.

- Папа, я что дурак? Эти дурацкие монеты - это же целый день моей работы. И если ты думаешь, что это было легко, то ты сильно ошибаешься.

Этот маленький пижон.

Потом потратил почти всё заработанное на поход с девочкой в кино гулял на свои и был очень горд от этого!

Я не знаю точного рецепта как не вырастить из сына мажора, как научить с детства не бояться любой работы и знать цену деньгам.

Поэтому просто делаю точно так как поступали со мной мои родители - даю хорошее образование и приучаю к труду.

Как сын руководителя превратился в уборщика офиса

Горжусь ли я?

Конечно горжусь.

Он не дал заднюю, не спасовал, вел себя не как сын, а ровно согласно своей должности, не филонил и главное - не ныл.

Завтра.

У нас на работу выходит Гошина подружка, которой тоже 8 лет и которая узнав про первый трудовой опыт Гоши сама попросилась к нам на работу.

Тоже уборщицей.

А Гоша переходит на следующий уровень - помощник кладовщика.

До школы ведь ещё 2 месяца!

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Автор
Олексій ДавиденкоОлексій Давиденко
Місце
УкраїнаКиїв
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Olsen Knud
Olsen Knud
Душещипательно как! Щас расплачусь...
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