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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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Должен быть хоть какой-то стыд! Нафига такое г*внище впаривать?

21.7тЧитати матеріал російською

Про Арбуз.

Поверил продавщице на рынке:

- Мужчина, привезли первые арбузы. Берите сыну. Чистые, без нитратов. Суперские. Утром проверили. Я вам сейчас лучший выберу.

Сын услышал про арбузы:

- Папа, Папа! Я так соскучился по арбузу. Давай пожалуйста купим?

Ладно, думаю.

Видит же, что я с ребёнком. Раз говорит, что проверили - значит на самом деле безопасные уже.

Да и друзья в Ленте ФБ уже неделю выкладывают фото как режут первые арбузы.

Принёс домой.

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Прямо с порога говорю жене:

- Любимая, мы с Гошей купили суперский арбуз, давай позовём сегодня вечером всю большую семью на арбуз с брынзой?

- Конечно давай.

Уже взялся обзванивать близких. Тут вспомнил, что дома валяется Нитратомер. Дай думаю, проверю норму.

Померил на свою голову.

С*КА!!!!

При норме нитратов 60 мг/кг в моем чистом и лучшем на земле Арбузе показало 700!

Вы слышите - 700.

Не меньше нормы.

Не норма.

Не повышена чуть-чуть.

Не х*й с ним - в два раз.

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700 мг/кг.

В 12 раз выше нормы.

Бл*дь!!

Богомолец, ну вот скажи как тут не ругаться матом.

Ну должен быть хоть какой-то стыд. Ну хоть какое-то чувство самосохранения.

И ведь она видела, что для ребёнка.

Н*хера ж ты врешь, что проверяла утром?

А если проверяла и видела, так как же ты можешь это г*внище впаривать.

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Не с земли.

На стационарном Левобережном рынке.

У постоянной продавщицы.

Одним словом.

Не покупайте сейчас арбузы. Думаю, все они по составу больше похожи на таблицу Менделеева, чем на сезонную ягоду.

А вообще.

Берите пример с нас и обзаведитесь Нитратомером. Очень полезная штука, особенно, если брать ее с собой на покупки.

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Автор
Олексій ДавиденкоОлексій Давиденко
Теми
здоров'яБатьки і діти
Місце
Україна
Теги
здоров'ядіти
Джерело
Джерело:Facebook Алексея Давиденко
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ivanov vlad
ivanov vlad
В нашем арбуЗЕ тоже нитраты зашкаливают. Утилизировали бы его, что ли?
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слушатель Вольный
слушатель Вольный
Каждому овощу своё время! Старая пословица, а если подумать- не надо и приборов. Покупайте арбузы в августе и будет Вам счастье.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
У вас мат когда запретят? А то совковая быдлятина из рассовоправильных еврозоидов так и прет.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Павлов Дмитрий, лошарик . ты еще живой в параше , не утоп
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