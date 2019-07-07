Про Арбуз.

Поверил продавщице на рынке:

- Мужчина, привезли первые арбузы. Берите сыну. Чистые, без нитратов. Суперские. Утром проверили. Я вам сейчас лучший выберу.

Сын услышал про арбузы:

- Папа, Папа! Я так соскучился по арбузу. Давай пожалуйста купим?

Ладно, думаю.

Видит же, что я с ребёнком. Раз говорит, что проверили - значит на самом деле безопасные уже.

Да и друзья в Ленте ФБ уже неделю выкладывают фото как режут первые арбузы.

Принёс домой.

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Прямо с порога говорю жене:

- Любимая, мы с Гошей купили суперский арбуз, давай позовём сегодня вечером всю большую семью на арбуз с брынзой?

- Конечно давай.

Уже взялся обзванивать близких. Тут вспомнил, что дома валяется Нитратомер. Дай думаю, проверю норму.

Померил на свою голову.

С*КА!!!!

При норме нитратов 60 мг/кг в моем чистом и лучшем на земле Арбузе показало 700!

Вы слышите - 700.

Не меньше нормы.

Не норма.

Не повышена чуть-чуть.

Не х*й с ним - в два раз.

700 мг/кг.

В 12 раз выше нормы.

Бл*дь!!

Богомолец, ну вот скажи как тут не ругаться матом.

Ну должен быть хоть какой-то стыд. Ну хоть какое-то чувство самосохранения.

И ведь она видела, что для ребёнка.

Н*хера ж ты врешь, что проверяла утром?

А если проверяла и видела, так как же ты можешь это г*внище впаривать.

Не с земли.

На стационарном Левобережном рынке.

У постоянной продавщицы.

Одним словом.

Не покупайте сейчас арбузы. Думаю, все они по составу больше похожи на таблицу Менделеева, чем на сезонную ягоду.

А вообще.

Берите пример с нас и обзаведитесь Нитратомером. Очень полезная штука, особенно, если брать ее с собой на покупки.

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