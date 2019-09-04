Зустріч в Кафе на Печерськ.
За сусіднім столом сидить екс-депутат ВР – "зірка російського світу в Україні".
Дзвонить її телефон.
Вона бере трубку, вислуховує вітання на тому кінці дроту і каже:
- Для продолжения нашего разговора немедленно перейдите в разговоре со мной на русский язык.
З уривків фраз стає зрозуміло, що говорить вона з оператором якогось колл-центру.
Закінчивши розмову вона розгортається до своїх співрозмовників і з посмішкою на обличчі радіючи говорить:
- Я всех их заставляю говорить со мной на русском. И когда денег хотят - сразу переходят.
Думав це її робота
Але н*хуя - це її життя. Священна війна проти України всередині України.
Ні.
Вона не просто не говорить українською мовою - вона люто ненавидить все українське.
Я був настільки збентежений такою неприхованою ненавистю, що вирішив відновити в пам'яті, коли саме вона була депутатом і зайшов до Вікіпедії.
С*КА.
Три скликання українського парламенту вона представляла нас - вона представляла Україну.
Як і багато хто з вас.
У побуті я не розмовляю українською, але із задоволенням слухаю тих, хто говорить, і в багатьох випадках переходжу на українську.
Навіть не уявляю собі, які ВАВКИ і комплекси повинні бути в голові у публічної людини з українським паспортом - настільки ненавидіти рідну мову, щоб змушувати переходити співрозмовників з української на російську, радіти цьому і хвалитися цим.
Спеціально пишу цей пост українською мовою - нехай читає і нехай її коробить.
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