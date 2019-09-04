Зустріч в Кафе на Печерськ.

За сусіднім столом сидить екс-депутат ВР – "зірка російського світу в Україні".

Дзвонить її телефон.

Вона бере трубку, вислуховує вітання на тому кінці дроту і каже:

- Для продолжения нашего разговора немедленно перейдите в разговоре со мной на русский язык.

З уривків фраз стає зрозуміло, що говорить вона з оператором якогось колл-центру.

Закінчивши розмову вона розгортається до своїх співрозмовників і з посмішкою на обличчі радіючи говорить:

- Я всех их заставляю говорить со мной на русском. И когда денег хотят - сразу переходят.

Думав це її робота

Але н*хуя - це її життя. Священна війна проти України всередині України.

Ні.

Вона не просто не говорить українською мовою - вона люто ненавидить все українське.

Я був настільки збентежений такою неприхованою ненавистю, що вирішив відновити в пам'яті, коли саме вона була депутатом і зайшов до Вікіпедії.

С*КА.

Три скликання українського парламенту вона представляла нас - вона представляла Україну.

Як і багато хто з вас.

У побуті я не розмовляю українською, але із задоволенням слухаю тих, хто говорить, і в багатьох випадках переходжу на українську.

Навіть не уявляю собі, які ВАВКИ і комплекси повинні бути в голові у публічної людини з українським паспортом - настільки ненавидіти рідну мову, щоб змушувати переходити співрозмовників з української на російську, радіти цьому і хвалитися цим.

Спеціально пишу цей пост українською мовою - нехай читає і нехай її коробить.

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