Кому война, а кому мать родна" – старая народная мудрость, в которой говорится о том, кто даже в трудные для всех минуты жизни преследует свой интерес, ищет выгоду, пренебрегая чужими проблемами

Просто бурю эмоций вызвал факт согласования 1 октября 2019 года украинской стороной ТКГ в Минске так называемой "формулы Штайнмаера" по урегулированию конфликта на Донбассе. Одни кричат о "зраде", другие о "перемоге" ... Истина, наверняка, как обычно посередине! Но сейчас не совсем об этом.

Очень интересной является интерпретация всего этого "официальной властью" ОРДЛО, которая судя по всему с самого утра, а может еще вчера вечером получила новые методички от своих кураторов с "Кремля".

С самого утра 2 октября, на главном сепарском ресурсе "ДАН" уже публикуется совместное заявление главарей "Л/ДНР" Пасечника и Пушилина: "Украина вчера … признала особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель". С чего оное следует?! Никто не знает. Но местные князья так решили.

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Дальше больше… "Когда он (Зеленский) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит". Вот так вот!

Ну и конечно без угроз никуда. Это традиционно. "… любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с ДНР и ЛНР. В противном случае эти изменения будут грубо нарушать Минские соглашения, и окажутся юридически ничтожны… Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления".

Риторику главарей тут же подхватывают "придворные бояре". На том же "ДАНе" публикуется материал "Киев с подписанием "формулы Штайнмайера" признал Донбасс субъектом международной политики". Во как! В этой статейке целый "руководитель фракции "Донецкая Республика" в Народном Совете ДНР" Валерий Скороходов провозглашает: "Вчера мы одержали политическую победу. Киев выполнил предусловия встречи в нормандском формате, среди которых имплементация "формулы Штайнмайера". Это значит, что Украина признала Донбасс полноценным участником переговоров. Это значит, что Киев признал, что мы уже состоялись как субъекты международной политики и права". О том, что представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма отказался подписывать совместный документ с "представителями Л/ДНР", скромно умалчивается. Дальше больше, вроде как официальное лицо "рэспублики" продолжает: "И независимо от того будет Украина реализовывать подписанную формулу или нет, мы и дальше будем двигаться по выбранному еще в 2014 году пути — усиливать государственные институты, наращивать обороноспособность, укреплять экономику и активизировать интеграцию с Российской Федерацией, чтобы в конечном итоге реализовать полностью свое право на самоопределение".

Что же из всего этого следует? Как по мне, то ответ очевиден! Россия рассчитывала на не совсем такую "формулу Штайнмайера", и мир на Донбассе не нужен ни оккупационной власти "молодых рэспублик", которые привыкли зарабатывать на человеческом горе и войне, ни России, которая решает свои геополитические вопросы за счет местного населения, терпящего беды и лишения!

Жаль только, что очень многие жители Донбасса этого не понимают, или не желают понимать. Для них и дальше Киев, который срывает "минские соглашения" и "продолжает политику конфронтации" будет во всём виноват! А вот ответить на простой вопрос – "зачем Украине нужен Донбасс на таких условиях?" – кто-то сможет? Ну конечно же кроме руководителей "новоиспеченных субъектов международного права", и их кураторов в Москве!

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