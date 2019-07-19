Ровно тысячу лет назад на Киевский престол взошел Великий князь Ярослав Мудрый, сын Владимира Великого и половецкой княжны Рогнеды.

Родился Ярослав приблизительно в 980 г. в Киеве, а умер в 1054 г. под Киевом в Вышгороде. С 1019 года Великий князь Киевский. Во время его 35-и летнего правления Киевское государство было самым огромным, и одним из могущественных в Европе, а Киев наряду с Римом и Константинополем входил в тройку самых больших городов континента. Именно за правления Ярослава Киев получил название "Матери городов русских" ибо был столицей Великой державы и самым древним и большим городом не только Руси-Украины, но и всех славянских земель (482 год). Таким он остается и сейчас, ибо Москва (первичное название Кучково), куда славяне вятичи из восточной Польши приходят лишь в 10-м веке, основана в 1147 г. на исконной финно-угорской территории, что в одном из переводов значит "мутная вода".

Перед восхождением на Киевский престол Ярослав был отправлен отцом Владимиром князем Ростовского княжества, а потом Новгорода. В 1014 г. умер отец Ярослава – Великий Киевский князь. Сразу началась борьба за верховный княжеский престол. Туровский князь Святополк, прозванный в народе Окаянный, решает убить своих братьев - потенциальных конкурентов – Бориса и Глеба. За это братоубийство церковь Святополка осудила, а Бориса и Глеба провозгласила святыми. Святополк хотел расправиться и с Ярославом, но тот сумел избежать покушения, будучи предупрежденным. Однако Святополк убил еще одного потенциального конкурента - древлянского князя Святослава.

Разъяренный Ярослав с новгородским войском идет на Киев и побеждает дружинников Святополка, который убегает в Польшу к своему тестю королю Болеславу. Польский король помогает ему отвоевать Киев в 1018 г. и уже Ярослав убегает в Новгород. Собравшись с силами, Ярослав снова выступает на Киев и в 1019 г. на речке Альта громит своего противника и вступает на Киевский престол, начав свое великое княжение. В 1021 г. войска Ярослава сразились с дружиной Полоцкого князя Брячислава, который выдвинул претензии на княжение в Киеве. Победа Ярослава была безоговорочной. Но уже в 1024 г. появляется новый кандидат на престол – князь Тмутараканьский и Черниговский Мстислав. Это был воин по рождению, который больше всего походил из всех внуков на своего деда - Великого князя-воина Святослава Завоевателя.

Тмутаракань находилась напротив Боспора (Керчи), с другой стороны пролива между Черным и Азовским морями, и была территорией Черниговского княжества, что контролировала проход между двумя морями. Черниговцы - колонисты, постоянно воевали с соседними ясами и касогами (осетины и черкесы), стараясь держать их в повиновении. Особенно в этих боях прославился князь Всеволод. Как опытный воин он сумел победить войско Ярослава Мудрого в битве под Лиственом. Но Всеволод предложил своему старшему брату, чтобы тот оставался на Киевском престоле, а ему как Черниговскому князю отходит все левобережье Днепра. На севере Черниговское княжество тянулось до Оки. Два брата мирно сосуществовали, и если было нужно, то совместно давали отпор внешним врагам. В 1035 г. Всеволод погибает на охоте и его огромное княжество переходит мирно и без борьбы под управление Ярослава. В следующем году в знак победы над печенегами Ярослав Мудрый начинает возводить Софиевский тринадцатикупольный собор. А потом закладывает Киево-Печерскую лавру. Это на 100 лет ранее, чем основана Москва. При этом напомню, что христианство в Киеве становится господствующим с конца 10-го века, а в Москве только через 200 лет. Так что Киев был и остается главным духовным и религиозным центром всей восточной Европы.

По своей природе Ярослав не был завоеватель, он предпочитал решать проблемы дипломатическим путем и через политические договоренности. Однако, когда ситуация становилась критической, то он одевал латы и шел на битву. Ярослав Мудрый был в родственных отношениях со всей Европой. Его жена Ингигерда была дочерью шведского короля, сын Изяслав женился на дочери польского короля, а другой сын Всеволод взял в жены дочь византийского императора. От этого брака и родился известный Киевский князь Владимир Мономах. Другие сыновья Ярослава – Игорь и Вячеслав женились на немецких принцессах. А дочери Мудрого вышли замуж за норвежского и датского королей, польского и французского монархов. С такими родственными связями Киевский великий князь был очень уважаемой политической фигурой во всей Европе.

Князь Ярослав любил книги и имел огромную библиотеку, которая, к сожалению, была уничтожена во время захвата Киева монголами в 1240 г.

Ярослав Мудрый упорядочил правовые отношения в государстве приняв свод законов "Русская правда", территориальное устройство, порядок наследования княжеских престолов. Он создал сеть фортификационных городов на южной границе, пытаясь уберечься от вторжения кочевников. Вдоль реки Рось он дал земли для поселенцев из ряда тюркских племен. Ярослав также поселил в Поросье пленных поляков, создав мощный щит пограничных отрядов для борьбы с соседними половцами.

Таким образом, ровно тысячу лет назад в Киевскую Русь пришла пора "золотого века", мудрого управления. Почему бы и современной Украине в 2019 г. не возобновить такую прекрасную традицию государствования?

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