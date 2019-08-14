Пруссия не Россия. Даже восточная Пруссия далеко не западная Россия.

Но если подумать, в чем схожесть терминов Кант и Калининград, возможно только в том, что оба слова начинаются на "к". А вот схожесть понятий Кант и Кенигсберг видится во всем - это по духу одно и тоже. Ну и, наконец, Кенигсберг и Калининград это просто один и тот же город с двумя разными названиями. Город географически действительно один, а историко-культурная разница просто огромная.

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Напомню несколько исторических фактов. Восточная Пруссия – провинция королевства Пруссия, была членом Северно-германского союза, житница Германской империи. До 13-го века территорию населяли племена пруссов. Мало кто помнит, что они не имели германских корней, а были балтами – родственниками современных литовцев и латышей. В 1218 г. Папа Римский издал буллу, где приравнял крестовый поход в некрещеную восточную Пруссию к походам в Палестину. Здесь первые отряды немецких рыцарей тевтонов появились в 1230 г. Тевтонский орден вобрал в себя остатки Ливонского ордена меченосцев, который базировался в районе Рижского залива. В 1255 г. рыцари построили замок Кенигсберг. К концу 13-го века орден фактически превращается в государство, столицей которого становится Мариенбург, а позже Кенигсберг. В 1525 г. Тевтонский орден становится светским государством – Прусским герцогством, подвластным Польше, а через девяносто лет переходит под покровительство Бранденбурга. Чуть позже герцогство становится независимым государством. Во время Семилетней Русско-прусской войны Кенигсберг был четыре года под российским управлением в 1758-1762 гг…

В начале 20-го века на историческую арену выходят самолеты, которые начинают теснить другие средства транспорта. В 1919 г. в Кенигсберге был открыт один из первых аэропортов Европы – Девау. Во время Второй мировой войны город подвергся массовой бомбардировке со стороны британской авиации, которая мстила за фашистское бомбардирование туманного Альбиона. В начале 1945 г. Кенигсберг был захвачен Советской Армией и за результатами Потсдамской мирной конференции (лето 1945 г.) город, как и большая часть восточной Пруссии, были переданы СССР. Советское правительство решило, что эта территория войдет в состав РСФСР. Из 370 тыс. жителей Кенигсберга сразу в Германию депортировали 350 тыс. человек, а потом и оставшиеся 20 тысяч. Как говорил тогда незабвенный товарищ И.Сталин: "Нет людей – нет и проблем". В 1969 г. останки разрушенного королевского замка решением местного партийного лидера были взорваны.

Интересно, что передача Крыма Украине по всем юридическим правилам и правовым процедурам, существовавшим тогда в СССР, почему-то не нравится современному руководству в Москве. Кремль своеобразно постарался решить этот вопрос - военным путем при помощи псевдо референдума, подготовленного оккупационными властями всего за 17 дней и контролировавшегося российской армией. Получился такой себе беспрецедентный во всемирной истории случай попирания международного права и демонстрации "братских чувств" путем воровства земель. Получается, по логике Кремля, у соседней страны можно отбирать территорию, так как решение советского правительства о передаче Крыма Украине Москва считает незаконной, а вот присвоение Россией Восточной Пруссии (которая была передана союзниками СССР, а не РСФСР) по решению тех же советских властей, есть абсолютно легитимным.

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Замечу, что по решению Потсдамской конференции половина Восточной Пруссии отошла Польше, в составе которой она когда-то находилась несколько веков, а небольшая часть балтийского побережья с городом Клайпеда (Мемель) – Литве, ибо пруссы исторически были ближайшим народом литовцам.

В российском обществе разгорелась дискуссия о возможности переименования аэропорта в Калининграде (в 1946 г. Кенигсберг получил новое название), в том числе в Эммануил Кант. Это всемирно известный немецкий философ, уроженец Кенигсберга, который там прожил 80 лет, ставши его вторым лицом. Он никак не мог догадываться, что прусская территория, когда то станет российской. Может быть, поэтому имя Э. Канта вызвало такое неприятие у российских властей, которые просто не захотели дать название одного из старейших аэропортов Европы по имени выдающегося немецкого мыслителя. Логика понятна, у каждого посетителя Калининграда, каждого иностранного туриста, посетившего древний Кенигсберг через воздушные ворота – аэропорт, испод воли сразу будет возникать вопрос, каким чудом город Канта и Восточная Пруссия оказалась российской территорией и не является ли это исторической и военно-политической ошибкой? Надеяться же на то, что Москва сама посчитает решение советского правительства о передаче РСФСР Кенигсберга незаконным, уж точно не приходится.

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