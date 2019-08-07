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Олександр Левченко
Олександр Левченко
Історик, дипломат Всі статті автора

Парижская мирная конференция – от желания создания великой Украины до потери государственности

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Ровно сто лет назад проводила свою работу Парижская мирная конференция, которая подвела политико-дипломатические итоги окончания Первой мировой войны. Она заседала больше года.

На конференцию были приглашены делегации 27 стран мира, десять из которых непосредственно принимали участие в войне, четырнадцать находились в состоянии войны и три были новообразованных государства. Впервые в истории дипломатии на конференцию не были приглашены страны, проигравшие войну. Тон в работе этого эпохального события задавали Великобритания, Франция и США. Иногда к решениям большой тройки присоединялась Италия, которая в ходе мировой войны вовремя сориентировалась и вышла из союза с Германией и Австро-Венгрией. За результатами работы конференции были подготовлены мирные договоры с Германией (Версальский), Австрией (Сен-Жерменский), Болгарией (Нейиский), Венгрией (Трианонский) и Турцией (Севрский, позже заменен Лозанским).

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Как вы понимаете Германия, Австрия, Венгрия, Болгария и Турция понесли значительные территориальные потери. На Парижской мирной конференции был одобрен устав Лиги Наций и получила поддержку идея премьера Южно-Африканского Союза, что мировая война должна стать последней в истории человечества. Предложение Франции, чтобы Лига Наций имела свои вооруженные силы для имплементации мирных решений не нашло поддержки у Великобритании и эта хорошая дипломатическая инициатива провалилась. Беззубость политики Лиги Наций в будущем породила Вторую мировую войну.

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Важное место в работе конференции занимали вопросы признания государств, которые пребывали в процессе создания. В Париж прибыли делегации Украины, стран Балтии и Закавказья. Советскую Россию на конференцию не пустили, считая, что большевики, подписав Брестский мир с Германией, реально предали союзников по Антанте, а В.Ленин фактически подтвердил подозрения Франции и Великобритании, что был немецким шпионом.

Украинская делегация в составе представителей Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) прибыла в Париж с некоторым опозданием. И сразу же представители Временного российского правительства и Польши провели антиукраинскую кампанию, желая представить украинцев как пособников Германии и Австро-Венгрии. Поляки стали требовать восстановления государственности в границах 1772 года, где треть Украины должна была бы быть в составе Польши. Украинская делегация это опротестовала и предложила создание Украинского государства, имеющего в своем составе на юге Кубань и Крым, а на севере, Брест, Пинск, Гомель Стародуб, западными рубежами была река Сан, а восточными Дон, собственно как и поется в национальном гимне : "Украина от Сана до Дона".Однако в это время большая часть территории Украины не контролировалась Директорией, так как большинство украинских земель уже было под большевиками и деникинцами, что не давало возможности нашей делегации быть полноправным официальным участником дипломатических переговоров.

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Британия и Франция категорически не воспринимали советскую Россию, поэтому хотели создать у ее западных границ "санитарный кордон", который бы помешал проникновению коммунизма в Европу. В это время Польша показывала решительность и умение бороться с большевиками, поэтому Антанта сделала ставку на Варшаву. Франция полностью поддерживала территориальные претензии Польши к Украине, тогда как Великобритания пыталась как-то помочь Украинской Народной Республике. Но состояние на фронтах для Директории было просто удручающим, и Лондон тоже поддержал Варшаву.

Таким образом, украинская дипломатия, не имея за своими плечами сильной и мотивированной национальной армии, которая бы побеждала на фронтах врагов государственности, не смогла в Париже отстоять право на территориальную целостность. Это привело к расколу в позициях УНР и ЗУНР. УНР сделала ставку на Польшу в войне с советской Россией и просчиталась. Поляки так и не смогли разгромить Красную Армию, а платой за союз с Варшавой против Москвы были западно-украинские территории, что оттолкнуло ЗУНР от Киева, посчитавшей политику УНР предательской. После польско-большевицких переговоров, за условиями Рижского мирного договора (1921 г.) Варшава "сдала" УНР советской России. Из этого можно сделать только один вывод: Украина всегда и при любых обстоятельствах должна выходить на международные переговоры с позицией сохранения ее территориальной целостности. Польша проявила политический эгоизм и предала Украину. Об этом нужно не забывать даже сегодня, и помнить, что любые уступки собственной территории могут стоить потери всей государственности страны, а так произошло с Украиной почти сто лет назад.

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Олександр Левченко Олександр Левченко
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