Есть народ, который сыграл огромное значение в этногенезе двух коренных народов Украины – украинцев (важную роль) и крымских татар (решающую роль). Это половцы – старый тюркоязычный народ, который имел самоназвание кипчаки, а позднее татары. В византийских источниках его часто называли куманами (кунами). В 11-ом веке н.э. из Заволжья половцы выдвинулись в Причерноморские степи – от устья Дуная до Дона (южная и юго-восточная Украина), вытесняя с этого пространства тоже тюркоязычных печенегов и торков. В 11-14 столетиях н.э. половцы занимали огромные степные территории от Иртыша до Дуная и это пространство стало называться кипчакская степь.

Этноним "половцы" связан со словом поле, и это имя народу дали жители Киева, Чернигова, Переяслава. Кроме того, половцы имели вид соломенноволосего (светлого по цвету волос) народа, не совсем характерного для тюрков, с такими же светлыми глазами. В староукраинском и современном хорватском и сербском языках слово "плави" от "половца" - значит "светлый". Другие тюркские племена называли половцев "сары-кипчак" - желтые кипчаки. Половцы были европеоиды, хотя и были непосредственными соседями народов-монголоидов.

Первые воспоминания о кипчаках относятся к началу третьего века н.э. и они были соседями племен гуннов, которые в четвертом веке н.э. первыми из тюркских народов приходят в Причерноморские степи. Напомню, гунны здесь разбивают готов, которые до этого прибыли сюда из Скандинавии и сумели покорить местных славян (антов) и ираноязычных сарматов. Поэтому, освобожденные от готского владычества анты вместе с гуннами отправились на завоевание Европы. Всемирно известный гуннский вождь Атилла стал грозой Римской и Византийской империи, германских племен и персидского государства.

Однако после его смерти гунны возвращаются из центральной Европы (степи Дуная) назад в Причерноморье, где их окончательно ассимилируют другие тюркские племена, которые прибывают из-за Волги. Вначале это были авары, которые сами выдвигаются в Дунайские степи и создают могущественное государство Аварский каганат. С аварами в центральную Европу и на Балканы тоже отправились славяне-анты. В начале 9-го века аваров полностью уничтожают франки, что дает возможность прибывшим из территории современной Украины славянам занять господствующее положение на землях Балкан.

После аваров в Причерноморские степи прибывают тюркские племена болгар, одна часть которых переселяется на территорию современной Болгарии, а другая переходит на верхнюю Волгу, где создает государство Волжская Булгария. После болгар на территорию между Доном и Дунаем поселяются печенеги, потом приходят племена торков. После разгрома печенегов и торков половцами, последние становятся доминирующим народом на территории современной южной и юго-восточной Украины.

В 1055 г. впервые половцы появляются у границ Киевской Руси: встреча Переяславского князя Всеволода и половецкого хана Болуша прошла мирно, они обменялись подарками. В это время половцы громили других тюрков, которые проживали в степи (печенеги, торки) и на Русь они не нападали. Но уже через шесть лет половцы начинают беспокоить своими нападениями Киевское, Черниговское, Северское и Переяславское княжества. 35 лет половцы одерживали победы, и только в 1096 г. Владимир Мономах нанес сокрушительное поражение кочевникам.

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Кроме того, для защиты Киева от половцев вдоль всей реки Рось (так называемое Поросье) создаются массовые поселения разгромленных половцами тюркских племен (черные клобуки), в основном из торков, печенегов, берендеев, ковуев, которые несут пограничную службу по охране южных рубежей Киевской Руси от нападения кипчаков. Кочевых поселенцев на Роси называли черными клобуками по черным башлыкам, которые они носили, а иногда их звали черкасами. Центром черных клобуков были Канев, а потом Торческ. В 1099 г. половцы уже были союзниками волынского князя Давыда Игоревича и помогли ему разгромить венгерского королевича Коломана.

В начале 12-го века киевские князья вытесняют половцев из днепровских степей и те частично селятся в предгорьях северного Кавказа, но потом опять восстанавливают свой контроль над большей частью степной Украины.

Киевские и другие русские князья часто женились на дочерях половецких ханов: Киевский князь Святополк был женат на дочери половецкого хана Тугоркана, сын Киевского князя Ростислав - на дочери хана Белоко, сын Новгород-Северского князя Игоря Святославовича - героя "Слова о полку Игореве" был женат на дочери князя Кончака, князь Галицкий Мстислав взял в жены дочь половецкого хана Котяна.

Характерной чертой половецкой культуры были каменные статуи – бабы, которые в большом количестве до сих пор остались в донецких степях. В половецком обществе женщины пользовались значительной свободой, в отличии от других тюркских народов. Девушки иногда принимали участие в военных походах. Половцы имели языческие верования, и культ животных, главным из которых был волк.

После разгрома половцев монголами часть их ушла на службу венгерскому королю (провинция Кунок) и болгарскому царю. Другая часть откочевала на Крымский полуостров и предгорья Кавказа (Кубанская орда). После создания Крымского ханства и формирования крымско-татарского народа, половцы сыграли решающую роль в его этногенезе. Кубанская орда тоже присоединилась к Крымскому ханству. С формированием Золотой орды, язык половцев становится доминирующим на территории огромного государства.

По мнению многих историков и антропологов именно половцы сыграли важную роль в формировании украинской нации и языка. В украинском языке много слов половецкого происхождения: казак, чумак, джура, осавул, шаровары, тютюн, люлька, отара и десятки других. Большинство половцев, которые остались проживать на местах свого пребывания, были ассимилированы русами-украинцами. От кипчаков к украинским казакам перешла традиция ношения шаровар, оружия в виде легкой кривой сабли и легкого копья, любовь к верховой езде. Среди украинского народа очень распространенными фамилии половецкого происхождения - Половец, Коман, Куманченко.

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