В окружении И. Сталина мыслящим считался маршал А. Василевский, который планировал и руководил большинством военно-стратегических операций в 1942-45 гг. Маршала Г. Жукова запомнили по его матам и расстрелам своих военнослужащих по всем фронтам. По свидетельству ряда военных историков, Г. Жуков, став в январе 1941 года начальником Генерального штаба, лично ответственен за неготовность Красной Армии к началу войны с нацистской Германией, что привело к жуткой трагедии в мировой военной практике.

Вспомним, что меньше чем через месяц после начала войны, в 1941 году из 170 дивизий, размещенных на западном направлении – 28 оказались в полном окружении, а 70 понесли катастрофические потери. В сентябре 1941 г. под Вязьмой были окружены 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк из Резерва Главного командования и полевые управления четырех армий. В Брянском котле очутились 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артполков и полевые управления трех армий. Всего же в 1941 году в окружение попали и не вышли из него 92 из 170 дивизий Красной Армии, 50 артиллерийских полков, 11 танковых бригад, полевые управления семи общевойсковых армий.

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В день нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР объявил о мобилизации военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. Мгновенно было мобилизовано свыше 10 млн. человек. Плюс еще из 2,5 млн. добровольцев было сформировано 50 ополченских дивизий и 200 отдельных стрелковых полков, которые были брошены в бой без обмундирования и практически без надлежащего вооружения. Из 2,5 млн. ополченцев в живых осталось немногим более 150 тысяч.

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Напомню, что когда Г.Жуков был начальник Генштаба, в Киевско-Уманьском котле в плен попало 768 тысяч красноармейцев, в Брянско-Вяземском – 663 тысячи, в Витебско-Могилевско-Гомельском – 580 тысяч, в регионе Гродно-Минск - 300 тысяч советских воинов, под Черниговом и под Мариуполем еще по 250 тысяч. Если все сложить, в 1941 году в плен попало невероятных 4 миллиона советских бойцов, объявленных Сталиным и его приспешником Жуковым врагами и дезертирами. Поэтому маршал Жуков, как начальник Генштаба РККА в 1941 году, является одним из главных виновником самой страшной в мировой военной истории катастрофе. И нужен ли такому военачальнику памятник в Украине, где он лично послал на смерть 1,5 млн. мобилизованных украинцев, которые пережили тяжелую немецкую оккупацию, и освобождали свой край ценой собственных огромных людских потерь? Именно маршал Жуков приказал украинских новобранцев четырех Украинских фронтов не щадить, считая их подозрительными элементами, которые несколько лет жили под нацистским управлением. Как результат – людские потери Украины самые высокие среди всех воевавших во Второй мировой войне народов. 9 миллионов убитыми и 13,5 млн. демографических потерь - это 50% людских потерь всего СССР! Большие потери были только у миллиардного Китая.

Пора развенчивать мифы о великом полководце Г. Жукове, который был полной противоположностью действительно талантливым военачальникам, которые призывали воевать не числом, а умением. Во время обысков на квартире Г. Жукова, когда тот попал в немилость, было обнаружено невероятное количество мехов, дорогих тканей, посуды из драгоценных материалов и великолепных картин, украденных в Германии, в то время как страна голодала и народ жил в нищете.

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