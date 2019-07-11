После успешного завершения очередной русско-турецкой войны в 1775 г., где украинские казаки оказали серьезную помощь России, царица Екатерина II приняла решение о ликвидации Запорожской Сечи, как оплота свободомыслия и относительно независимой политики от Петербурга.

Российские войска возвращающиеся с Крыма по приказу императрицы полностью сожгли Сечь, а небольшое количество казаков, которое ее обороняло, вынуждено было переселиться в дельту Дуная, где основало Задунайскую Сечь, при этом взяв покровительство от турецкого султана.

После разгрома Сечи, которая просуществовала 400 лет и всегда была оплотом москвофильской политики, разошлись тысячи казаков, недовольные таким актом предательства и насилия против защитников православной веры. Но надвигалась очередная война с турками и граф Потемкин в 1783 г. предлагает казакам сформировать Войско верных запорожцев и Черноморскую казачью флотилию. Запорожцы откликнулись и опять помогли России победить в военном столкновении с турками, но оставлять их в Украине для самодержавия было опасно. Тогда Екатерина II принимает решение переместить славных запорожцев с украинских степей на чужбину для защиты интересов империи на Кавказе.

После падения Крымского ханства, его составляющая часть – Кубанская орда вынуждена была или принять российское подданство, или откочевать к своим союзникам туркам. Учитывая массовую резню в Крыму татар, отказавшихся признать российское подданство, Кубанская орда перекочевывает в Оттоманскую империю. Огромные территории остались без населения, а на соседнем северном Кавказе большинство горцев так и не пожелало признать российское подданство. В 1791 г. Войско славных запорожцев переименовывают в Черноморское казачество, а в 1792 г. царица предлагает запорожцам переселиться на Кубань и бесплатно получить огромные земельные владения Кубанской орды взамен службы по охране границ империи. Боясь быть опять расформированными, запорожцы принимают тяжелое решение покинуть родные украинские места и в 1793 г. массово переселяются на Кубань (40 куреней, 25 тысяч казаков). Через некоторое время к ним присоединяется часть Задунайских казаков.

Напомню, что на Кубани орда Малых ногаев кочевала почти 300 лет. Ранее там жили, половцы, перед ними булгары, хазары – все тюркоязычные. Часть их потомков ушла глубоко в горы – это карачаи и балкарцы. Часть потомков тюрков осталась в Дагестане – ногаи, кумыки. До прихода тюрков в этих местах кочевали ираноязычные скифы, сарматы, аланы, потомками которых на Кавказе есть осетины.

С переселением Черноморских казаков на Кубань, там создается серьезный оплот украинской культуры. Это немного пугало царизм, поэтому в 1860 г. принимается решение объединить черноморских казаков, украинцев по происхождению, с частью линейных казаков (выходцы из России) в единое Кубанское войско. Учитывая, что линейные казаки держали равнинные рубежи немного севернее от Кавказа вплоть до Каспийского моря, остаток линейного казачества был переименован в Терское.

Кубанские казаки, как и Черноморские, принимали участие практически во всех войнах, которые вела Россия. С падением империи в 1918 г. на Кубани власть переходит в руки Кубанского совета, во главе которого были казаки-украинцы. Они вели переговоры о вхождении Кубанской области в качестве автономии или федеративной единицы в составе Украинского Государства гетмана П. Скоропадского, так как более 70% населения было украинским. На Парижской мирной конференции украинская делегация добивалась включения Кубани в состав Украины, но безуспешно.

Тем временем на Кубани власть захватили большевики, а потом белогвардейцы, которые и слушать не хотели о единении с Украиной. Большинство членов Кубанского совета были убиты. С организацией Голодомора в Украине в 1932-33 гг., сталинисты такой же голод организовывают на традиционно богатой Кубани. Если в 1932-33 гг. украинцами там считали себя более 50% населения, а в соседних территориях - Ставропольском крае и Ростовской области 22-26%, то после массового голода украинцами на Кубани себя уже признают менее 10%, Ставрополье и Дону менее 5% населения. После Голодомора на Кубани 1932-33 гг. там закрываются все украинские школы, библиотеки, факультеты.

По окончанию Второй мировой на Кубани украинцами себя считали еще меньше людей. Только в устной речи сохранялся украинский язык да в песнях, когда воссоздали Кубанский казачий хор. В 70-80-е гг. в Украине гастроли Кубанского казачьего хора всегда имели просто потрясающий успех, так как свои украинские творческие коллективы партийная номенклатура часто могла обвинять в национализме.

С получением независимости, Киев не сумел наладить отношения с Кубанью. МИД так и не добился открытия украинского консульства в Краснодаре. Кубанский хор все больше сокращал украинский репертуар. Кубанские казаки стали использоваться Москвой для поддержания конфликтов на Кавказе и в войне в Грузии. Когда россияне решили насыпать дамбу через Керченский пролив в 2003 г., кубанские казаки уже несли охрану этого объекта для давления на Украину. Кремль не стыдится использовать казаков, включая кубанских, в военных действиях на Донбассе. Этим летом Кубанский хор сопровождал В. Путина как свадебный подарок министру иностранных дел Австрии, известной своими пророссийскими взглядами.

Очень жаль, что от украинского на Кубани остались только воспоминания да фамилии у местных жителей.

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