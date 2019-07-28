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Олександр Левченко
Олександр Левченко
Історик, дипломат Всі статті автора

Крещение Киевского государства. Духовная миссия Киева та же, что и больше тысячелетия назад

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Говоря о вере, отмечу, что значительное большинство представителей украинского народа позиционирует себя как сторонники христианского вероисповедания православного обряда.

В связи с этим, очень важным и эпохальным стало событие, происшедшее в 988 году - крещения нашего, по сути праукраинского государства – Киевской Руси. Некоторые, в связи с этим засомневаются – все-таки межи Киевской Руси не совсем совпадают с государственной границей современной Украины. Ну так, в конце 10-го века вся Европа была в других границах, но вместе с тем, каждое современное европейское государство помнит и уважает свою историю тысячелетней давности : ибо кто не чтит свое прошлое, тот не имеет своего будущего.

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Напомню, что еще задолго до 988 года в Киеве жили христиане. Считается, что еще более чем за сто лет до крещения Киева Владимиром, князь Аскольд, викинг по происхождению, будучи христианином, поддержал создание Киевской епархии. Пришедший с норманнской дружиной варяг Олег, использовал недовольство местной партии язычников, которые помогли ему убить Аскольда и взвестись на княжий престол. Однако процесс христианизации киевской родовой знати продолжался.

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Византийские источники упоминают, что в 945 году одна часть дружинников Киевского князя уже была христианами, а другая оставалась язычниками, но это никому не создавало проблем. Через 40 лет Великий Киевский князь Владимир понимает важность принятия христианства на общегосударственном уровне, с тем, чтобы стать вровень с другими европейскими странами. И когда по просьбе Византийского императора Василия II он пришел на помощь подавить восстание в Крыму, то здесь же в Корсуне (Херсонесе) он крестится по византийскому обряду, получив в жены сестру самодержца Константинополя. Поэтому для Киева Крым и Херсонес всегда были и остаются важными сакральными местами.

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Потом князь Владимир возвращается домой и крестит на Владимирской горке и Днепре всех киевлян, а далее и другие части Киевского государства. Новгород, например, крестили огнем и мечем, так как местные язычники опирались изо всех сил. Регион Москвы покорился христианству лишь через 200-300 лет. Там мученической смертью в 1114 году погиб монах Киево-Печерского монастыря Кукша, который сеял Слово Божье среди вятичей.

При этом надо помнить, что первым проповедником, который распространял христианство на территории современной Украины был апостол Андрей Первозванный. Это было в начале первого столетия н.э. Тогда он на Киевских холмах заявил, что "здесь будет Великий город, на который сойдет Божья благодать". И был прав. Именно Киев стал первым и самым большим славянским городом, который на протяжении пяти веков, до разрушения в 1240 году монголами был одним из самых влиятельных политических центров Европы.

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Вторым известным христианским миссионером на нашей территории был ученик апостола Петра, римский Папа Климент I (88-97 гг. н. э.). Он был сослан из Рима на каменоломни Херсонеса, где погибает мученической смертью, проповедуя христианство среди местных скифов. А вот уже в 3-м веке н.э. там создается Скифская епархия Константинопольского патриархата, куда входили земли юга современной Украины, включая Крым. Для сравнения, Московского князя Андрея Боголюбского за христианское мировоззрение язычники убивают в конце XII – го века. Поэтому мы и считаем именно Киев, как и более тысячу лет назад, главным духовным, православным центром всей восточной Европы.

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Автор
Олександр Левченко Олександр Левченко
Місце
Україна
Тег
Історія України
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Кирилівський Сашко
Кирилівський Сашко
Зачем повторять клише российских историков. Никогда не существовало такого государства, как Киевская Русь, как не существует Киевской Украины, Московской России, Лондонской Британии, Парижской Франции и.т.д. Была Русь со стольным градом Киевом. Точка. Киев в 1240 году монголы (в нынешнем понимании) не брали. Киев брали татары, которые ранее назывались хозарами, булгарами, т.е. поволжскими народами, с которыми воевал ещё Киевский князь Олег.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"крещения нашего, по сути праукраинского государства – Киевской Руси" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ И этот клоун ещё зовет себя историком:государство Русь(Киевской никогда не называвшееся) распалось в XII веке, Украина вылупилась в конце века XX-ого, 90 % её территории, включая Киев, это результат внешней политики и войн Москвы.Называть себя наследником Руси только потому, что через почти 1000 лет стал проживать на его территории может только больной укроинством головного мозга,с тем же успехом можно поселиться в квартире Шевченко и назвать себя наследником писателя на том лишь основании, что занял его жилплощадь. Русь это общий далекий предок россиян, белорусов и украинцев
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а де ,проше пана,тут вкраїнці,іпііхоматнихай?!…варяги и прочие понятно,но б.дь ,..
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