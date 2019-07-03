Великий Князь Владимир в 988 году принял христианство греческого обряда в Корсуне (современный Севастополь), который считал символическим местом для руссов (автохтонные славяне, которые проживали на территории между бассейном Днепра и Карпатами), ибо Крым был сферой особого внимания Киева. В скором времени, с целью стратегического контроля прохода из Черного моря в Азовское, на входе в Керченский пролив было создано Тьмутараканское княжество, которое организационно подчинялось Чернигову и охватывало территорию Керченского полуострова и дельту реки Кубань.

Нужно отметить, что христиане в Киеве до 988 г. уже были довольно численными еще столетием раньше. На момент крещения, в Киеве уже долго действовала Иллинская церков. Еще Киевский князь Аскольд был християнином и на религиозной почве был убит в 882 г. Олегом и варягами-язычниками прибывшими из Новгорода.

Киевляне довольно спокойно приняли обряд крещения, на интуитивном уровне понимая важность христианства для каждого европейского народа. Так же спокойно крестились и другие русы – поляне, сиверяне, древляне, уличи, бужане, волыняне, белые хорваты, тиверцы, дреговичи.

А вот в других районах Киевской Руси, где проживали русские – славянские племена кривичей, словен и вятичей, которые пришли из Польши и многочисленные финно-угорские племена (меря, мордва, чудь, весь и т.д.), процесс принятия христианства происходил с большим сопротивлением, особенно в регионе Москвы-реки, где жили вятичи-переселенцы и местные племена мери. Здесь с христианством боролись целых 300 лет! Последними "сдались" и крестились в Мценске - лишь в 1415 году. Первая же епархия среди вятичей создается только в 13-ом веке. Поэтому возникает логичный вопрос : с какой это стати Москва себя позиционирует к Киеву как материнская церковь, а не наоборот. Чего вдруг Киев должен просить у Москвы позволения иметь свою отдельную церковь? К примеру, Софиевский собор и Киево-Печерская лавра уже функционировали 100 лет, когда только начали строить Москву.

Такие исторические метаморфозы связаны с нападением на Киевскую Русь монголо-татар. Если Москва была завоевана монголами быстро и безболезненно, то Киев пошел на смертный бой. В 1240 г. был сожжен практически весь город и большинство церквей. Киевский митрополит вместе со своей паствой погиб в боях на крепостных стенах.

Кстати, Андрей Боголюбский, князь Владимиро-Суздальский, сын Юрия Долгорукого – основателя Москвы, впервые сжег Киев за наговором своих местных бояр и дружины - вятичей, пришедших из Польши, и финно-угров (меря) в 1169 году. Позже, в 1174 г. его свои же и убили, считая Андрея уж очень ревностным христианином, тогда как местное население было тотально некрещеным. Московская церковь его канонизировала, а для украинской, он обычный грабитель, который посягнул на "мать городов русских", пытаясь уничтожить Киев еще до монголов.

Итак, после разгрома Киева монголами, церковники Киевской митрополии стойко жили в лишениях с киевлянами еще 60 лет. Однако сил и средств для восстановления города было неоткуда взять. И когда Киев и территорию руссов занимают литовцы, митрополит Киевский соглашается на посулы и подарки князя Владимирского и переезжает с кафедрой в 1299 г. на север бывшей Руси, где проживали русские в своих княжествах – Владимиро - Суздальском, Тверском, Рязанском, Смоленском, а также в Новгороде и Пскове. Эту территорию под своим контролем держала Золотая орда, а русские платили дань татаро-монголам. Среди местных князей точилась внутренняя нешуточная борьба за получение от ордынцев ярлыка на сбор дани со всего населения. Вначале ярлыком владели Тверские князья, а потом его подкупом ханских чиновников и обманом получает князь Московский. Уже в скором времени, Москва из третьеразрядного городишки переходит в первый класс городов за счет ворованных для податей монголам денег, и растет как на дрожжах. Это замечет и Киевский митрополит во Владимире. Получив предложение, от которого нельзя отказаться, он переносит кафедру Киевской митрополии в Белокаменную в 1325 г.

Таким образом, после разгрома монголами Киевской Руси, одна ее часть, где проживали руссы с центром в Киеве, отошла под литовское управление из Вильна (Вильнюс), а другая часть, где жили русские – под прямое управление Сарай-Бату, что на Волге.

Когда руссы поняли, что духовенство их оставило, переехав во Владимир, они просят у Константинопольского патриарха возобновить православную митрополию – на сей раз она с 1303 г. носит название Литовская, а с 1458 г. получает каноническое название – Киевская, Галицкая и всея Руси. А в это время во Владимире, а потом Москве действовала митрополия Киевская и всея Руси. Под давлением Великого Московского князя эта митрополия в 1461 г. отделяется от Константинопольского патриархата и переименовывается в митрополию Московскую и всея Руси, убрав название Киевская.

В 1583 г. Кремль заманивает в гости патриарха Константинопольского Еремию. Тот, одаренный значительными подарками приезжает в Москву, где получает прошение высвятить для Московского государства своего патриарха. Естественно, что Еремия не соглашается, но сразу попадает под домашний арест. Пробыв в московской неволе почти год он вынужденно высвятил для Москвы патриарха и удрученный возвращается назад в Константинополь. Константинопольский патриархат запомнил такое неканоническое поведение Москвы до сегодняшнего дня.

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