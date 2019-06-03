Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер осудил оккупацию Россией Украины – и напомнил об "обязанностях" Киева в рамках Минских договоренностей. Каковы же они? Амнистировать боевиков, принять закон об "особом статусе" и реинтегрировать оккупированные территории. Формально это соответствует достигнутым соглашениям, которые являются надежным механизмом для поддержания санкций против России. Ведь Россия в ее нынешнем виде НИКОГДА не выполнит эти соглашения – не выведет войска и не отдаст Киеву границу. А значит, и санкции НИКОГДА не будут сняты (во всяком случае, хотелось бы надеяться на это).

Однако фактически слова Волкера звучат цинично. Странно было бы напоминать об этом на шестой год войны, но ведь именно российские вооруженные силы находятся в Луганске и Донецкой областях, контролируя при этом восточную границу Украины. Именно Москва снабжает сепаратистов тяжелыми вооружениями и боеприпасами к ним. Именно российские спецслужбы организуют масштабные кибератаки на украинскую инфраструктуру. Именно Кремль продолжает удерживать у границ Украины громадную военную группировку. Суверенитет, цивилизационный выбор и само существование Украины – под угрозой. Ежегодно, ежедневно, ежечасно.

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Насколько оправдано в этих условиях послу США – главного гаранта и помощника Украины – напомнить ей СЕЙЧАС об обязательствах в захватнической войне, в которой она – жертва? Разве не нужно учитывать тот очевидный факт, что "минские" обязательства Киева – это просто дань "договорному" характеру этого документа, который на самом деле должен был быть односторонними требованиями к России, а не договором? Договором, предполагающим обязанности двух сторон, он стал в результате нежелания Запада окончательно портить отношения с Москвой. Это как раз тот пункт, из-за которого противники "Минска-2" не устают повторять, что это соглашение было унизительно навязано украинскому государству в момент его слабости, в том числе военной.

Более того, Волкеру достаточно было бы вспомнить, кем именно был подписан этот договор, чтобы понять, сколь неактуальным является его ссылка на обязательства Киева. Если российский посол и представитель ОБСЕ – это еще как-то соответствует юридическому характеру соглашения, то в остальном – просто профанация. С украинской стороны подписантом выступил экс-президент Леонид Кучма, не имеющий никакого отношения к украинскому государству. Самым же чудовищным с юридической точки зрения выглядит участие в этом "договоре" лидеров боевиков Игоря Плотницкого и Александра Захарченко. Первый давно уже не "лидер", второй – давно уже в могиле.

В конце концов, если уж и обсуждать вопросы, которые поднял Волкер – то уже ПОСЛЕ окончания войны (то есть после выполнения Москвой СВОИХ обязательств). Ведь именно тогда эти задачи будут иметь актуальность. Всякие разговоры об "особом статусе" ОРДЛО вообще не имеют смысла до тех пор, пока эти районы контролирует Москва. Если бы эти территории получили "особый" статус прямо сейчас, это закрепило бы присутствие Москвы на этих территориях: Киев получил бы финансовые обязательства без политических прав в отношении Донбасса, "руководители ЛДНР" стали бы прямыми участниками переговоров с Киевом, Россия официально перестала бы быть стороной конфликта, а Путин многократно расширил бы возможности по дестабилизации Украины, получив шанс на снятие санкций. В администрации Петра Порошенко и парламенте, который контролировался лояльными ему силами, прекрасно понимали все эти нюансы и потому в свое время отказались принимать соответствующий закон об "особом статусе".

Сама формулировка об "особом статусе" – это, впрочем, тоже навязанный западными переговорщиками пункт: почему Донбасс должен быть "особым", если это – законная часть Украины, захваченная агрессором в результате захватнической войны? Почему соучастники убийц и насильников, грабивших местное население, должны быть освобождены от уголовной ответственности? Какой сигнал подается остальному миру, если оказывается, что садисты, сажавшие в подвалы своих соотечественников, на законных основаниях получат право на "новую жизнь"? А может, под "особостью" поднимается деформация умственных способностей дончан и луганчан, к которым нужен особо ”бережный” информационный подход после многолетнего пропагандистского российского вещания?

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Если – да, то неужели это причина, по которой Украина – по указке внешних игроков – должна принять специальные конституционные законы? Разве это не стало бы свидетельством того, что Москва победила, заставив Украину принять совершенно ненужные ей законы и пойти тем самым на ограничение своего суверенитета, частью которого является свобода законотворчества? И разве украинцы не должны получить возможность самостоятельно решать, каковы должны конкретные механизмы по возвращению жителей Донбасса в украинское смысловое пространство?

Таким образом, "Минск-2" – не договор, а комедия, и комедией его сделала Европа, которая ради газа и нефти из России, ради мнимого спокойствия, ради бюрократической целесообразности закрыла глаза на всю юридическую абсурдность этого документа, который по этой причине нужно трактовать как набор рекомендаций. Рекомендаций, следовать которым Киев, защищающий свой суверенитет – не обязан. Тот факт, что украинская армия, которая сейчас значительно превосходит боевиков (а может, и российскую армию), все еще не перешла в наступление – это исключительно ее моральный выбор, продиктованный заботой о жизнях солдат.

Разумеется, готовность западных кредиторов и американских властей помогать или не помогать Киеву – это тоже их моральный выбор, а не обязанность. И от Киева ждут, что он будет "паинькой". Будет слушать Волкера, соблюдать условия для продолжения кредитных линий от МВФ и нейтрализовывать сепаратистов без перехода разграничительной линии (что и делается со все большим успехом). Взамен Киеву гарантированы сохранение санкций против Москвы, траншей и поставок американского летального оружия. Грязная игра, в которой "пять минут позора" стоят того, чтобы получить столь необходимые кредиты и контрбатарейные радары.

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