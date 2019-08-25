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Олександр Гончаров
Олександр Гончаров
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Вопреки действиям России: Украина - ракетная держава!

29.3т Читати матеріал російською

И ВСЁ ЖЕ МЫ РАКЕТНАЯ ДЕРЖАВА, А НЕ БАНАНОВАЯ РЕСПУБЛИКА

Если начистоту, то для интересов России, да и для ряда других стран в последнее время главной целью украинского проекта ставилось заведение нашей экономики в тупик, создание полностью зависимой и подконтрольной банановой республики.

Однако, вопреки всем агрессивным действиям извне и сомнениям внутри государства, Украина 23 августа этого 2019 года сумела впервые за годы независимости успешно испытать двигатель космической ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированного КБ "Южное" и изготовленного на Южмаше. Во время испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался 5 раз, как и было запланировано.

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Автор
Олександр Гончаров Олександр Гончаров
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Гончарова
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Слава Порошенко и Турчинову за то, что Украина пять лет реально занимаетесь оборонкой! Результат видны. Обидно, если зеленские с данилюками просрут то, что досталось с такими усилиями.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Какая среда формирует мировоззрение таких дол боёбов, как афтор?
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Директор Института развития экономики Украины мог бы и более развернуто высказаться, по случаю столь выдающейся перемоги. А так, если упростить, получается: "Мы, мы, мы и бесконечно строящие козни плохие бяки из-за поребрика, но потом всё равно Мы". ))))))))))))))))
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