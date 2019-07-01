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Олександр Флінт
Олександр Флінт
Історик, політичний оглядачВсі статті автора

Украинцы, извините, дорогие, но так получилось...

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Я всегда был евроспектиком и считал, что в едином виде или в сепаратном, но Европа, себя исчерпала. То есть - там классно жить, там красивая атмосфера, еда, обычаи, улицы и история. Но это прошлое, а нового минимум. А сколько можно жить прошлым - поверьте, недолго. И также надо ясно ощущать, что старики, а Европа-старушка, не хотят никаких резких движений и потрясений. Им проще выписать чек, чем воевать.

Потому, капитуляция Европы перед Путиным - глубоко закономерна. Как и закономерен выход Британии из ЕС- англичане единственные, кто не хочет быть частью этого колхоза.

Также, и это суровая реальность, которую все должны понять - западная Европа, не будет терять серьёзные деньги из-за стран на востоке Европы, которые не могут возместить им потери от исчезновения русского бизнеса. Восточная Европа, самая отсталая часть континента и никаких рычагов давления, в виде экономики или политики на западные страны, просто не имеет. Русские же, используя свои минеральные ресурсы, могут очень серьёзно интриговать, подкупать и просто тупо шантажировать целые пласты западного населения.

А дальше всё просто и не надо разводить длинные базары о ценностях и морали. К сожалению, но русская угроза, что Европа будет топить дровами, если не пойдёт на встречу - хорошо сработала. Плюс, русские богатые пьяницы прожигают миллиарды на курортах и в казино. Плюс покупают супер дорогие яхты и самолёты, недвижимость и предметы интерьера. Могут себе позволить немыслимо китчевую жизнь за границей, при этом лицемерно говоря, что они русские патриоты. А деньги, как бы по-хорошему это сказать, не пахнут. Особенно для мелких буржуа.

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Запад хочет договориться с Россией за спиной Украины

Им куда интереснее продать целый прилавок часов Ролекс какому-то свихнувшемуся русского алкашу из окружения Путина, чем заморачиваться проблемой, "а чей же всё таки Крым???". И увещевания, что к ним это тоже придёт - не работало, не работает и работать не будет.

Работает только одно - реальная мощь. Может, скажем Латвия? поставить на колени Францию или Италию? Если может, тогда и только тогда, голос Латвии будет звучать грозно и его услышат. А если не может, то значит ваше место под номером тридесятым. Может ли Украина заменить русский газ и нефть в Европе и создать условия для западного бизнеса лучше? чем Россия? Если может, то Киев на коне. А если не может, то кого интересуют обиженные, непонятно кто?

Я тут недавно говорил с несколькими американскими инвесторами на ланче, куда меня позвали. Приятные люди, без лицемерия. И они просто говорят, что Сименс вкладывает лишние 10% в свои расходы в России, чисто на заносы и откаты. То есть у них есть русский консультант, который служит связным между компанией и русскими официальными лицами от правительства до местного полицейского. И каждому, сообразно его рангу, выписывается чек или дарится подарок, что и обеспечивает безпроблемный бизнес. Единственное, что им мешает - это прежде всего грозные окрики из Вашингтона, если они есть и возможность потерять западные контракты. Когда я спросил про Украину - их ответ был: там слишком сложно разобраться, слишком много разных центров власти помимо Киева и потому взятки приобретают характер не-подсчитываемых. То есть заложить их в бюджет они или не могут? или боятся. Плюс война, плюс нежелание столкнуться с русской гневной реакцией, плюс русский бизнес тупо больше и дороже, чем любой украинский. Потому, извини дорогой, но так получилось...

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Хлопці на Банковій, ви реально загралися!

Опять-таки все обиженные, взывающие к совести, говорящие о законе и демократии - никого по сути не волнуют. Пока в Европе не будет серьёзных, анти-русско настроенных политиков, ничего не изменится. А в ЕС тем более они никого не ждут, принимать не хотят, платить не желают - зачем им ещё нахлебники. Это их фразы, а не мои.

Таким образом смысл в одном - в Европе и даже мире, устали от украинских проблем и препон на пути их бизнеса. Потому ищут пути их отменить или обойти. И этот процесс остановить невозможно, так как у Украины нет тех самых рычагов или денег, переиграть партию в свою пользу.

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Автор
Олександр ФлінтОлександр Флінт
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Александра Флинта
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...И этот процесс остановить невозможно, так как у Украины нет тех самых рычагов или денег..." - уважаемый Александр, если бы ватаны украинские не "слуг" ставили бы собой управлять, а НАСТОЯЩИЕ ГОЛОВЫ, то шанс в Украины был бы. Нам достаточно прорваться на европейские рынки, стать частью европейского общества и мы сами бы себе заработали У НИХ на жизнь. И глубоко плевать нам на ихтамнетские нефтяные колонки, заправляющие Европу. Проблема Украины в ГОЛОВАХ 73% ВАТАНОВ. Еще Преображенский говаривал: проблема не в сортирах, а в ГОЛОВАХ. Какие люди, такая и жизнь.
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Н Олег
Н Олег
европейские серьёзные политики, тщательно изучив ситуацию, пришли к выводу: пендоский проэкт создания на российской западной границе территориально-националистического образования с идеологией тотальной вражды к русским, к России, с перспективой размещения пендоских ядерно-ракетных баз и систем про, -- с треском провалился -- во-первых благодаря грамотной, высокопрофессиональной политике Москвы, во-вторых благодаря отрезвлению самих украинцев, увидевших -- куда их ведут нацисты (в Донбассе никакого морока вообще не было -- там сразу всё поняли) ...... все дальнейшие действия европейского истеблишмента (особенно предстоящие) -- простое следствие этого осознания...
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