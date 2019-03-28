У Москвы, конечно же, имеется в наличии множество различных инструментов, механизмов, что позволят ей дестабилизировать ситуацию в Украине. И это понятно, ведь Кремль на протяжении предыдущих пяти лет тем и занимался, что внедрял в наши государственные институции, в информационный и экспертный, политический и дипломатический сегмент своих людей. Он испробовал отдельные психологические модели, формулировал целые направления в срезе пропаганды, использовал свой ресурсный (в том числе и человеческий) потенциал в международных инстанциях, формировал отдельные течения за границей, да и здесь, в Украине. То есть, российское руководство давно и хорошо готово к президентским, да и к парламентским выборам, к осуществлению плана по возвращению Украины на свою орбиту.

При этом я вообще не собираюсь за кого-то агитировать. Во-первых, это безответственно, а во-вторых, украинская политика мне в принципе не внушает доверия, - каким бы лицом она не прикрывалась. Меж тем меня интересует страна как таковая.

Посему хотелось бы здесь говорить не о том внутреннем потенциале, который Москва сможет применить в отношении Украины, а о двух прецедентах, что ранее были употреблены американской администрацией. Речь идёт о провозглашении Дональдом Трампом уличного лидера оппозиции новым (официально не избранным) главой Венесуэлы и о признании со стороны Белого дома Голанских высот территорией Израиля. Эти решения может использовать Российская Федерация сейчас, в том случае, если ей не понравятся результаты выборов в Украине.

Голанские высоты Секреты Силы

Давайте сразу обозначим: решение Трампа – и по первому, и по второму вопросу – является стратегически выверенным.

Венесуэла – страна, что может быть использована Китаем и Россией в качестве нефтяного инструмента. Более того, её переход под внешнее восточное, назовём его так, управление являет собою непосредственную угрозу национальной безопасности США: российская военная техника, инструктора, китайские финансисты не могут быть так близко от американской границы.

Израиль – это не просто стратегический партнёр США, это – открытые ворота в ближневосточный мир. Нахождение иранских и проиранских войск близ израильских границ, на Голанских высотах, сил режима, что спит и видит, как бы уничтожить израильтян, заставляет задуматься американцев о безопасности своего главного партнёра в регионе, а значит, – о признании Голанских высот законной частью Израиля.

Когда Трамп назвал венесуэльского оппозиционера Гуайдо новым лидером латиноамериканской страны, многие поняли, что это ни к чему сейчас не приведёт, кроме как к осложнениям. Однако снова подчеркну: у американского президента не было иного выхода, да и времени, чтобы подумать; важно было заручиться поддержкой партнёров и остановить явные наступательные действия РФ и Китая. Другой вопрос, что эти действия, пускай и сокрыто, но продолжаются.

Почему было понятно, что не получится снять Мадуро? Всё очень просто: у американских сил была в распоряжении улица, политическая оппозиция, часть полиции, но для свержения действующего главы Венесуэлы им не хватало, да и не хватает поддержки нынешней элиты, окружения Мадуро, и силовиков, в особенности военных.

Следовательно, американцы смогли лишь передать явный сигнал, однако убрать человека, который готов отдать свою страну в руки прямым противникам США, они не сумели. Впрочем, этот сигнал очень быстро и точно прочла Россия. Она на фоне событий в Венесуэле создала отдельную схему по подрыву выборов (да и в целом внутренней ситуации) в Украине.

Протесты в Венесуэле BBC

Суть этой схемы выглядит предельно просто. Опять же, я не буду описывать инструментарий, что может быть использован Россией во всё время воплощения плана; просто укажу общий концепт. А он звучит так: если украинцы выберут не того президента или будет понятно, что побеждает фигура, что не подходит Кремлю, российские силовики попробуют провести у нас революцию, а всенародным президентом, уличным, – как это показал пример венесуэльского оппозиционера Гуайдо – будет тот кандидат, которому наиболее благоприятствует Москва.

Подготовка к этому уже началась: российская партия ЛДПР зарегистрировала соответствующее постановление в Государственной Думе РФ. В нём говорится о заблаговременном непризнании выборов в Украине. Это значит, что Кремлю известна истинная социология и понятен наиболее удачливый кандидат. В то же время это свидетельствует и о том, что кандидат этот не нравится российской администрации.

Что касается признания Белым домом Голанских высот законной частью Израиля, следует отметить: это исторически справедливое решение. Я не являюсь представителем ООН, и не завишу от дуновения политического ветра, поэтому и могу говорить прямо.

С незапамятных времён Голанские высоты были частью Государства Израилева. В начале 1920-х годов Сирия незаконно получила эти территории в своё владение. После распада Османской империи Британия обрела мандат Лиги Наций на всю Палестину (вместе с Голанскими высотами), а Франция – на территорию Сирии и Ливана. Потом на коленке всё было условлено по-другому: Франция обменяла ряд территорий у Британии на Голанские высоты. И это произошло несмотря на то, что британцы в те времена жили на деньги в том числе американских миллиардеров еврейского происхождения.

Далее, в 1948 году, Израиль – за день до истечения британского мандата – объявляет о своей независимости, после чего на него нападают семь арабских государств наряду с Сирией и Египтом. Он одерживает верх в этой войне. Тогда и создаётся линия разграничения меду Сирией (она как государство уже на тот момент существовала) и Израилем на территории Голанских высот. Достигается мирное соглашение между сторонами.

Однако с начала 1950-х годов, после смены формы правления в Египте, после прихода к власти президента Насера, Египет и Сирия сообща пытаются захватить стратегическую точку - Голанские высоты – и готовятся напасть на Израиль, что и произойдёт в июне 1968 года, во время Шестидневной войны.

До этого времени сирийцы обстреливали со своих позиций на Голанских высотах израильтян, мешали проведению ирригационных работ; они пытались изменить течение рек, что впадали в озеро Кинерет – водоём, который на тридцать процентов обеспечивает израильтян пресной водой; сирийцы создали террористическую группу, что проводила диверсии, атаки против евреев. И только потом – за год до Шестидневной войны – Сирия и Египет вступили в военный союз против Израиля и провоцировали его на военные действия. Когда пришло время защищаться, израильтяне отбили атаки арабов и заполучили контроль над большей частью Голанских высот.

Это – реальная история, а всё то, что потом говорили в ООН и на других международных площадках, - удобная позиция, которая поддерживается арабским лобби.

Сейчас на территории Голанских высот, что контролируется Сирией, находятся иранские силы, готовые обступить и уничтожить Израиль. Признание американцами этих земель законными владениями израильтян позволит им себя защитить и разжать персидское военное кольцо, что постепенно сужается вокруг границ Израиля.

Новини Два основных врага Израиля

Именно поэтому Трамп принял правильное и своевременное решение. Но и это решение стало прецедентом, что может использовать Россия в противостоянии с Украиной.

Весь мир – под давлением арабского лобби – считает земли Голанских высот, что контролируются Израилем, аннексированными территориями. Точно такое восприятие есть и у России. Правда, здесь более влияет политическая конъюнктура. Теперь же, после официального признания американской администрации законности израильских владений над этой стратегической точкой, русские начали говорить о двойных стандартах. Мол, история с Крымом похожа, он тоже был аннексирован, но там был проведён так называемый референдум, а здесь даже и этого не было.

То есть, Москва считает данное решение Белого дома предоставленной возможностью для легализации силового захвата территории любой страны. Особенно её интересует Украина. Теперь Кремль готовит общественное мнение – на уровне как внутреннем, так и международном – к тому, что любой акт оккупации со стороны России будет законным.

Кремль

Следовательно, если Россия вознамерится увеличить свою площадь за счёт украинских территорий, она будет апеллировать именно к этому прецеденту.

Теперь давайте построим небольшую логическую цепочку: если в Украине избирают не подходящего Москве президента, а, быть может, это происходит и до второго тура, русские начинают не просто проводить акции на улицах украинских городов, но и применяют военный потенциал для захвата новых территорий. При этом на все пункты у них уже есть ответы.

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