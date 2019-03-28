|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Олександр Демченко
Олександр Демченко
ЖурналістВсі статті автора

У Кремля появились новые сценарии по подрыву Украины

1.3тЧитати матеріал російською

У Москвы, конечно же, имеется в наличии множество различных инструментов, механизмов, что позволят ей дестабилизировать ситуацию в Украине. И это понятно, ведь Кремль на протяжении предыдущих пяти лет тем и занимался, что внедрял в наши государственные институции, в информационный и экспертный, политический и дипломатический сегмент своих людей. Он испробовал отдельные психологические модели, формулировал целые направления в срезе пропаганды, использовал свой ресурсный (в том числе и человеческий) потенциал в международных инстанциях, формировал отдельные течения за границей, да и здесь, в Украине. То есть, российское руководство давно и хорошо готово к президентским, да и к парламентским выборам, к осуществлению плана по возвращению Украины на свою орбиту.

При этом я вообще не собираюсь за кого-то агитировать. Во-первых, это безответственно, а во-вторых, украинская политика мне в принципе не внушает доверия, - каким бы лицом она не прикрывалась. Меж тем меня интересует страна как таковая.

Посему хотелось бы здесь говорить не о том внутреннем потенциале, который Москва сможет применить в отношении Украины, а о двух прецедентах, что ранее были употреблены американской администрацией. Речь идёт о провозглашении Дональдом Трампом уличного лидера оппозиции новым (официально не избранным) главой Венесуэлы и о признании со стороны Белого дома Голанских высот территорией Израиля. Эти решения может использовать Российская Федерация сейчас, в том случае, если ей не понравятся результаты выборов в Украине.

Голанские высоты

Голанские высоты

Секреты Силы

Давайте сразу обозначим: решение Трампа – и по первому, и по второму вопросу – является стратегически выверенным.

Венесуэла – страна, что может быть использована Китаем и Россией в качестве нефтяного инструмента. Более того, её переход под внешнее восточное, назовём его так, управление являет собою непосредственную угрозу национальной безопасности США: российская военная техника, инструктора, китайские финансисты не могут быть так близко от американской границы.

Израиль – это не просто стратегический партнёр США, это – открытые ворота в ближневосточный мир. Нахождение иранских и проиранских войск близ израильских границ, на Голанских высотах, сил режима, что спит и видит, как бы уничтожить израильтян, заставляет задуматься американцев о безопасности своего главного партнёра в регионе, а значит, – о признании Голанских высот законной частью Израиля.

Новини
ФСБ окружила кварталы и поселки. Начинается зачистка и отлов людей

Когда Трамп назвал венесуэльского оппозиционера Гуайдо новым лидером латиноамериканской страны, многие поняли, что это ни к чему сейчас не приведёт, кроме как к осложнениям. Однако снова подчеркну: у американского президента не было иного выхода, да и времени, чтобы подумать; важно было заручиться поддержкой партнёров и остановить явные наступательные действия РФ и Китая. Другой вопрос, что эти действия, пускай и сокрыто, но продолжаются.

Почему было понятно, что не получится снять Мадуро? Всё очень просто: у американских сил была в распоряжении улица, политическая оппозиция, часть полиции, но для свержения действующего главы Венесуэлы им не хватало, да и не хватает поддержки нынешней элиты, окружения Мадуро, и силовиков, в особенности военных.

Следовательно, американцы смогли лишь передать явный сигнал, однако убрать человека, который готов отдать свою страну в руки прямым противникам США, они не сумели. Впрочем, этот сигнал очень быстро и точно прочла Россия. Она на фоне событий в Венесуэле создала отдельную схему по подрыву выборов (да и в целом внутренней ситуации) в Украине.

Протесты в Венесуэле

Протесты в Венесуэле

BBC

Суть этой схемы выглядит предельно просто. Опять же, я не буду описывать инструментарий, что может быть использован Россией во всё время воплощения плана; просто укажу общий концепт. А он звучит так: если украинцы выберут не того президента или будет понятно, что побеждает фигура, что не подходит Кремлю, российские силовики попробуют провести у нас революцию, а всенародным президентом, уличным, – как это показал пример венесуэльского оппозиционера Гуайдо – будет тот кандидат, которому наиболее благоприятствует Москва.

Подготовка к этому уже началась: российская партия ЛДПР зарегистрировала соответствующее постановление в Государственной Думе РФ. В нём говорится о заблаговременном непризнании выборов в Украине. Это значит, что Кремлю известна истинная социология и понятен наиболее удачливый кандидат. В то же время это свидетельствует и о том, что кандидат этот не нравится российской администрации.

Что касается признания Белым домом Голанских высот законной частью Израиля, следует отметить: это исторически справедливое решение. Я не являюсь представителем ООН, и не завишу от дуновения политического ветра, поэтому и могу говорить прямо.

Новини
Россияне были уверены, что смертельный удар уже нанесен

С незапамятных времён Голанские высоты были частью Государства Израилева. В начале 1920-х годов Сирия незаконно получила эти территории в своё владение. После распада Османской империи Британия обрела мандат Лиги Наций на всю Палестину (вместе с Голанскими высотами), а Франция – на территорию Сирии и Ливана. Потом на коленке всё было условлено по-другому: Франция обменяла ряд территорий у Британии на Голанские высоты. И это произошло несмотря на то, что британцы в те времена жили на деньги в том числе американских миллиардеров еврейского происхождения.

Далее, в 1948 году, Израиль – за день до истечения британского мандата – объявляет о своей независимости, после чего на него нападают семь арабских государств наряду с Сирией и Египтом. Он одерживает верх в этой войне. Тогда и создаётся линия разграничения меду Сирией (она как государство уже на тот момент существовала) и Израилем на территории Голанских высот. Достигается мирное соглашение между сторонами.

Однако с начала 1950-х годов, после смены формы правления в Египте, после прихода к власти президента Насера, Египет и Сирия сообща пытаются захватить стратегическую точку - Голанские высоты – и готовятся напасть на Израиль, что и произойдёт в июне 1968 года, во время Шестидневной войны.

Новини
Кремлю наплевать на любые переговоры. Остается два варианта

До этого времени сирийцы обстреливали со своих позиций на Голанских высотах израильтян, мешали проведению ирригационных работ; они пытались изменить течение рек, что впадали в озеро Кинерет – водоём, который на тридцать процентов обеспечивает израильтян пресной водой; сирийцы создали террористическую группу, что проводила диверсии, атаки против евреев. И только потом – за год до Шестидневной войны – Сирия и Египет вступили в военный союз против Израиля и провоцировали его на военные действия. Когда пришло время защищаться, израильтяне отбили атаки арабов и заполучили контроль над большей частью Голанских высот.

Это – реальная история, а всё то, что потом говорили в ООН и на других международных площадках, - удобная позиция, которая поддерживается арабским лобби.

Сейчас на территории Голанских высот, что контролируется Сирией, находятся иранские силы, готовые обступить и уничтожить Израиль. Признание американцами этих земель законными владениями израильтян позволит им себя защитить и разжать персидское военное кольцо, что постепенно сужается вокруг границ Израиля.

Новини
Два основных врага Израиля

Именно поэтому Трамп принял правильное и своевременное решение. Но и это решение стало прецедентом, что может использовать Россия в противостоянии с Украиной.

Весь мир – под давлением арабского лобби – считает земли Голанских высот, что контролируются Израилем, аннексированными территориями. Точно такое восприятие есть и у России. Правда, здесь более влияет политическая конъюнктура. Теперь же, после официального признания американской администрации законности израильских владений над этой стратегической точкой, русские начали говорить о двойных стандартах. Мол, история с Крымом похожа, он тоже был аннексирован, но там был проведён так называемый референдум, а здесь даже и этого не было.

То есть, Москва считает данное решение Белого дома предоставленной возможностью для легализации силового захвата территории любой страны. Особенно её интересует Украина. Теперь Кремль готовит общественное мнение – на уровне как внутреннем, так и международном – к тому, что любой акт оккупации со стороны России будет законным.

Кремль

Кремль

Следовательно, если Россия вознамерится увеличить свою площадь за счёт украинских территорий, она будет апеллировать именно к этому прецеденту.

Теперь давайте построим небольшую логическую цепочку: если в Украине избирают не подходящего Москве президента, а, быть может, это происходит и до второго тура, русские начинают не просто проводить акции на улицах украинских городов, но и применяют военный потенциал для захвата новых территорий. При этом на все пункты у них уже есть ответы.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр ДемченкоОлександр Демченко
Теми
Російська воєнна загрозавійнаанексія Криму
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
пропагандаРосіяНовини РосіїІзраіль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
22
0
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки