Часто большие надежды оказываются чем-то мелким, ничтожным, незначительным, - так, во всяком случае, когда-то определил один англичанин – Чарльз Диккенс. И он был прав: ведь то, что мы изначально считаем маловажным, на самом деле является поистине значимым, и наоборот, - высокие цели иногда приобретают свойства чего-то иллюзорного, несущественного, если хотите.

В случае с Украиной всё выглядит именно так. Посудите сами, сейчас мир обсуждает речь французского президента в африканском Найроби, споря о путях развития альтернативных источников энергии, о сохранении биоресурса, развитии Африки. Мировая пресса ныне рассказывает о появившихся у США возможностях в космической сфере, о новых научных открытиях, что позволяют сделать сильный рывок вперёд в борьбе со смертельными заболеваниями. В настоящее время мировая элита поднимает вопросы, касающиеся нехватки воды и продовольствия, климатических изменений, прав отдельных групп населения, вопросы недееспособности действующих экономических моделей.

Да, параллельно с этим мы видим, как меняется Европа, как объявляются торговые войны, с какими проблемами осваивается Арктика, как бесконтрольно растёт популяция отдельных азиатских стран. Однако сразу следует сказать: всё это также является прогрессом. Так всегда происходит, когда старый порядок уступает новому видению. Всегда в этот период мы наблюдаем турбулентность, противодействие, воспламеняющиеся конфликты. И сейчас всё зависит от воображения. Так ведь и научал Альберт Эйнштейн: "… Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулирует прогресс, даёт начало эволюции".

Где мы стоим? В чём состоит наш вклад? Чем мы стимулируем этот прогресс? Мы практически тридцать лет тем только и занимаемся, что пытаемся побороть коррупцию, размышляем об идентификации, противодействуем коммунизму, который уже давно существует лишь в больных головах. Мы каждый раз безответственно голосуем и выбираем путь лёгкий, безмятежный, сибаритский. В конечном итоге всё это нас приводит к трагическому финалу.

А если скоро подумать, так получится, что борьба с коммунизмом сродни подвигам Дон Кихота, рассказы о самоидентификации – это обыкновенная фантасмагория: ведь человек или имеет генетический код, или его не имеет. А борьба с коррупцией – так это вообще что-то бесполезное и ложное. Вот кто-то сейчас может дать чёткое определение коррупции, не ссылаясь на западные модели и термины, определение коррупции, что может быть применимо здесь, к Украине? Думаю, что нет, не может. Всё это – те самые ничтожные прожекты, что кажутся многим большими надеждами. Мы участвуем в помпезном, но глупом турнире, где наш противник – ветряная мельница.

А должны бы задавать и искать ответы на другие вопросы. Нам следует интересоваться тем, как вернуть потерянный человеческий ресурс и кем его заменить; как создать транспортную экономику; как воссоздать с нуля космическую индустрию; что делать с украинской землёй; какой должна быть программа по освоению нашей обширной территории; как нам добиться того, чтобы мы стали реальными конкурентами на мировом рынке продовольствия.

Важно знать, сколько нас осталось и также жизненно важно понять, как решить проблему с демографическим спадом: со значительным превалированием смертности над рождаемостью. Необходимо осознать, есть ли у нас потенциал к переходу на альтернативные источники энергии, можем ли мы диверсифицировать наши ключевые рынки, и чего нам для этого не хватает. Я уже молчу об упадке судо, авиастроения, о качестве нашей заводской продукции – любого назначения. Но более всего возмущает практическое отсутствие науки, образования.

И пока мы ходим кругами в дубовой роще, рассказывая старые притчи о коррупции, японцы занимаются робототехникой, израильтяне выпускают практически вечную батарейку, европейцы нашли наиболее подходящую планету для неземной жизни, а американцы смогли удалить у человеческого эмбриона ген, связанный с сердечными заболеваниями. А у нас всё ЖКХ, зарплаты, субсидии; ЖКХ, зарплаты, субсидии. Дороги же в большинстве своём мы отдали на аутсорсинг, так как известно: последние – проблема другого государства.

И о том, как нам сделать шаг в сторону прогресса, как нам эволюционировать никто не говорит. Я ходил и искал эту стратегию, этот бюллетень проектов, искал новый курс. Не нашёл, - скажу откровенно.

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Кто-то может опротестовать, отметить факт войны. Но я бы хотел заметить сразу: коллективному Кремлю абсолютно наплевать на любой формат переговоров, ему не нужны какие-то документы, пускай и им подписанные. Ему вообще не нужна суверенная Украина. При этом все говорят о каких-то ключах к миру, что находятся в руках президента России. Следовательно, у меня возникает вопрос: а в чём здесь рецепт разрешения проблемы? Получается, что диагноз есть, а лечить практически некому. Ведь до сих пор никто не предложил, как нам подменить, украсть эти ключи, снять с них слепок и сделать свои.

Пока ключи эти в Москве, здесь спокойствия не будет: дестабилизация, постоянная политическая турбулентность, кризисы – всё это неизбежно. Но это не означает, что нам следует забросить своё развитие и всё время предаваться мечтаниям. Маниловы нам более не нужны!

Но пока они везде, и с этим нам необходимо бороться. Каким образом? Путём очищения. Менять их одного за другим, дабы люди видели, чего стоят все эти политики с их обещаниями. Они будут лицезреть и взрослеть. Потому что именно разрушение иллюзорных надежд приводит к взрослению общества, к отказу быть инфантильными.

На сегодняшний день мы не в силах ничего изменить. У нас есть два варианта: или же попытаться самостоятельно модифицировать систему, или же стать отдельной губернией для одной большой страны. Последнее, кстати, не сулит чего-то хорошего.

Мы не можем идти из ниоткуда в прошлое; нам нужно направить наш корабль в сторону развивающегося, стремительно меняющегося мира. Мы должны наконец-то уплыть в будущее – туда, где открывают новые планеты, редактируют человеческий ген, развивают искусственный интеллект и создают металлический водород.

Зачем нам слияние со страной, где одну дорогу от Урала до Севера не могут достроить вот уже 107 лет, где в деревнях родители растят детей на 300 рублей в месяц, а школы содержит не государство, а Красный Крест? Зачем нам такое объединение, где выжить только можно лишь при милитаризированной экономике, где большая часть земли не освоена? К чему нам быть там, где денег нет, а человек всегда на последнем месте?

Однако не нужно питать дурных надежд – они не сбудутся. Жить надо днём завтрашним; строить страну постепенно, самостоятельно. Активные люди покидают нас, потому что мы не можем их нечем занять. Они не участвуют в развитии государства, в выборе курса, в принятии политических решений. И эта тенденция присуща всему миру, мы не исключение, однако это необходимо менять.

И пускай мы остаёмся пока в тине несбывшихся грёз, мы не должны разрушать страну.Эти выборы не о больших надеждах, они о построении нового государства.

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