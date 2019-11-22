Головна Новини
22 листопада • оновлено в 15:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Аквамен без тризуба": Соколова висміяла "ДНР" за фейк про Моторолу

1.9т
Читати матеріал російською

Пропагандисти терористів "ДНР" запустили неадекватний фейк про "чарівну" криницю. Вона нібито пересохла після початку війни на Донбасі й знову забила джерелом після дотику терориста Арсена Павлова (Мотороли).

Плід фантазії окупантів розсмішив українську журналістку Яніну Соколову, і вона кумедно розгромила вигадку бойовиків у ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спеціально для вас я розповім про диво, про справжнє російське диво! Ось так! Джерело пересохло під ногами українських "карателів", відмовився російський колодязь поїти студеною водицею НАТОвських посіпак! Щоб засох корінець кропу і не окропив чорним насінням донбаських бабусь!" – почала стібатися над російською пропагандою телеведуча.

Новини
"Карателі-х*ятелі!" Соколова висміяла нові фейки "ДНР" про ЗСУ

"Бл*дь, плакала вся маршрутка: Моторола зцілив джерело! С*ка, автомийник з Назарета, Нептун й**аний, русалка степова, факір-повелитель рідини, Аквамен без тризуба! Як же так? А я знаю! Арсен провів двома пальцями по краю колодязя, і той як сквіртанув і напоїв сквіртом увесь Донбас! Дізналася про це дружина Мотороли, затаїла образу страшну, ревнощі хітрі, і приїхали на наступний день 33 бійці з батальйону "Спарта" і розстріляли колодязь, розірвали між двох беріз!" – продовжила жорстко тролити загарбників Соколова, імітуючи стиль російських казок.

Яніна Соколова та Моторола

Яніна Соколова та Моторола

Після цього вона обурливо звернулася до авторів подібних фейків, засумнівавшись у їхній адекватності та дорікнувши отруєнням інформаційного простору на тимчасово окупованих територіях.

"Ви там з глузду поз'їжджали, казкові довбой* би Донбасу?! Ви що людям показуєте?! Ви що дітей змушуєте розповідати? Вони ж завтра з педофілом у підвал підуть: "Дитино, я покажу тобі цуценя, якого Моторола гладив", – обурилася Соколова.

Новини
"Путін, введи корвалол!" Соколова висміяла фейк росТБ про "сафарі" на Донбасі

"Це вже почався незворотний процес. Зараз підуть казки, як Захарченко 33 роки сидів на печі й курку морожену висиджував, як Гіві поліз за медом, але нарвався не на бджіл, а на щось побільше. І Губарєв, Іван-дурень, пішов за тридев'ять земель в тундру за картоплею, а став "народним мером" Горлівки і перетворив її на казковий Багдад. Якщо ви мене не чуєте, ви батю свого послухайте!" – висміяла вона "ікон" пропаганди терористів, показавши в кінці відомий ролик, на якому експрезидент України Віктор Янукович кричить: "Остановитесь!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво розгромила фейк терористів "ДНР" про те, що на окуповані території нібито приїжджають українці за рабами.

Крім того, вона гостро відповіла терористичній "ДНР" на безглуздий фейк про зомбі у лавах ЗСУ, на яких людей перетворюють спеціальними ліками.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Особи
Яніна Соколова Арсеній Павлов (Моторола)
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
15
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
ТВОЮЖМАТЬ ))) Святая рыжая абизяна Матарыла))) Если это правда, то путь этим макакам к бабке травнице. Пусть травки даст ядовитой, что бы не мучиться )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
К Денис
К Денис
СкАтина соскалова есче не подлхла как псина столь?))) хех=)))) ну ни че рак свое сделает =))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Какая же ебанутая эта турчанка.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги