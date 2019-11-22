"Аквамен без тризуба": Соколова висміяла "ДНР" за фейк про Моторолу

Пропагандисти терористів "ДНР" запустили неадекватний фейк про "чарівну" криницю. Вона нібито пересохла після початку війни на Донбасі й знову забила джерелом після дотику терориста Арсена Павлова (Мотороли).

Плід фантазії окупантів розсмішив українську журналістку Яніну Соколову, і вона кумедно розгромила вигадку бойовиків у ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Спеціально для вас я розповім про диво, про справжнє російське диво! Ось так! Джерело пересохло під ногами українських "карателів", відмовився російський колодязь поїти студеною водицею НАТОвських посіпак! Щоб засох корінець кропу і не окропив чорним насінням донбаських бабусь!" – почала стібатися над російською пропагандою телеведуча.

"Бл*дь, плакала вся маршрутка: Моторола зцілив джерело! С*ка, автомийник з Назарета, Нептун й**аний, русалка степова, факір-повелитель рідини, Аквамен без тризуба! Як же так? А я знаю! Арсен провів двома пальцями по краю колодязя, і той як сквіртанув і напоїв сквіртом увесь Донбас! Дізналася про це дружина Мотороли, затаїла образу страшну, ревнощі хітрі, і приїхали на наступний день 33 бійці з батальйону "Спарта" і розстріляли колодязь, розірвали між двох беріз!" – продовжила жорстко тролити загарбників Соколова, імітуючи стиль російських казок.

Яніна Соколова та Моторола

Після цього вона обурливо звернулася до авторів подібних фейків, засумнівавшись у їхній адекватності та дорікнувши отруєнням інформаційного простору на тимчасово окупованих територіях.

"Ви там з глузду поз'їжджали, казкові довбой* би Донбасу?! Ви що людям показуєте?! Ви що дітей змушуєте розповідати? Вони ж завтра з педофілом у підвал підуть: "Дитино, я покажу тобі цуценя, якого Моторола гладив", – обурилася Соколова.

"Це вже почався незворотний процес. Зараз підуть казки, як Захарченко 33 роки сидів на печі й курку морожену висиджував, як Гіві поліз за медом, але нарвався не на бджіл, а на щось побільше. І Губарєв, Іван-дурень, пішов за тридев'ять земель в тундру за картоплею, а став "народним мером" Горлівки і перетворив її на казковий Багдад. Якщо ви мене не чуєте, ви батю свого послухайте!" – висміяла вона "ікон" пропаганди терористів, показавши в кінці відомий ролик, на якому експрезидент України Віктор Янукович кричить: "Остановитесь!".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова яскраво розгромила фейк терористів "ДНР" про те, що на окуповані території нібито приїжджають українці за рабами.

Крім того, вона гостро відповіла терористичній "ДНР" на безглуздий фейк про зомбі у лавах ЗСУ, на яких людей перетворюють спеціальними ліками.

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